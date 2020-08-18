Обзор иноСМИ: «Ополченцы против масок» 

Национальному герою можно ездить пьяным за рулем

Норвежского лыжника, двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга поймали пьяным за рулем и нашли у него кокаин. Как сообщает Dagbladet, в Норвегии , где наркотики и подобные нарушения порицаемы, Нортуг неожиданно получил масштабную поддержку.

Норвежцы просят смягчить наказание спортсмену. «Все могут совершить ошибку», — такой комментарий встречается чаще всего. Социальный антрополог Рунар Дёвинг объяснил это тем, что Нортуг — герой норвежского спорта. Норвегия — спортивная нация, единственная элита, которая здесь допустима — это спортивная элита, объяснил он.

Финн сделал карьеру в России и рассказал, как защититься от развода

Портал Seura рассказал историю Тапио Сярккя, который получил образование в Ленинграде в 80-х и сделал карьеру в России.

Уже в 1994 году Сярккя возглавил филиал финской строительной компании YIT, а через несколько лет попал в американское отделение Caterpillar в России. Он руководил строительством нескольких лесопилок и заводов. Российский строительный бизнес он раскритиковал за бюрократию и заявил, что работать в России без знания русского языка нельзя — «разведут».

«Ополченцы против масок»

The New Yorker опубликовал материал «Ополченцы против масок», посвященный жителям Мичигана, которые считают пандемию «предлогом для тирании».

В Мичигане, как и во многих других уголках планеты, из-за пандемии запретили работу парикмахерских. Семь недель барбершоп 77-летнего Карла Манке простоял закрытым, но 4 мая Манке снова начал принимать клиентов при поддержке вооруженного ополчения Мичигана. Люди собрались у барбершопа, чтобы не позволить чиновникам и полиции закрыть или оштрафовать Манке.

Куда деться с удаленки

Гостиничный оператор Accor превратит гостиничные номера в индивидуальные офисы для удаленной работы, пишет Le Figaro. С начала месяца группа начала предлагать номера с 9:00 до 18:00 в 250 британских отелях.

Отельеры пытаются найти спасение, сдавая номера в аренду днем и привлекая клиентов не качеством постельных принадлежностей, а тишиной, Wi-Fi и кондиционированным воздухом. В Accor рассказали о результатах опроса, согласно которому более двух тысяч британских рабочих пострадали от удаленки, 23 процента признали, что их производительность снизилась.

Шесть лет жизни с головной болью

Daily Mail рассказала историю Эммы Алленби, которая уже шесть лет живет с постоянной головной болью. Все началось, когда Эмме было 18 лет, и уже тогда парацетамол, ибупрофен и более мощные таблетки не помогали.

Алленби провели МРТ, никаких проблем исследование не выявило. Эмма наблюдалась у знаменитого невролога, продолжала пробовать все возможные методы лечения, включая иглоукалывание, но все было безуспешно. Прорыв произошел четыре года назад, когда Эмму направили на когнитивно-поведенческую терапию, которая помогает справляться с проблемами путем изменения образа мыслей. Голова у девушки до сих пор болит, но она научилась с этим жить.