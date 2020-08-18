Медаль за насилие: Лукашенко наградил силовиков 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко издал указ о награждении сотрудников правоохранительных органов, которые продемонстрировали «образцовое выполнение служебных обязанностей». 25 страниц документа опубликованы на официальном правовом порталереспублики.
В перечне представлены сотрудники МВД: криминалисты, специалисты противопожарной службы, оперативники, штабные сотрудники, инспекторы миграционных служб, автоинспекторы, аналитики и др. Все они были награждены медалями I-ой, II-ой или III-ей степени — всего около 300 человек.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Александр Лукашенко на встрече с трудовыми коллективами на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ) заявил, что белорусские власти готовят адекватный ответ на действия протестующих против его переизбрания. Он подчеркнул, что отныне «никто никого уговаривать не будет». По его словам, с недавних пор был проведен незримый рубеж, переступив через который митингующим следует ожидать соответствующей реакции силовиков: если народ «вывалит» на улицы, правоохранители «перетерпят», но тем, кто «пойдет ломить», впоследствии придется «отвечать».