Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Медаль за насилие: Лукашенко наградил силовиков 

Павел Тиунов 36 минут назад
Медаль за насилие: Лукашенко наградил силовиков
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко издал указ о награждении сотрудников правоохранительных органов, которые продемонстрировали «образцовое выполнение служебных обязанностей». 25 страниц документа опубликованы на официальном правовом порталереспублики.
В перечне представлены сотрудники МВД: криминалисты, специалисты противопожарной службы, оперативники, штабные сотрудники, инспекторы миграционных служб, автоинспекторы, аналитики и др. Все они были награждены медалями I-ой, II-ой или III-ей степени — всего около 300 человек.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Александр Лукашенко на встрече с трудовыми коллективами на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ) заявил, что белорусские власти готовят адекватный ответ на действия протестующих против его переизбрания. Он подчеркнул, что отныне «никто никого уговаривать не будет». По его словам, с недавних пор был проведен незримый рубеж, переступив через который митингующим следует ожидать соответствующей реакции силовиков: если народ «вывалит» на улицы, правоохранители «перетерпят», но тем, кто «пойдет ломить», впоследствии придется «отвечать».
Видео дня. Пользователей соцсетей напугало видео с боевым роботом из Бахрейна
Комментарии 1
В мире , Александр Лукашенко , ГИБДД , МВД , Минский завод колесных тягачей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
Видео
Опубликовано видео затопленного Благовещенска
00:41
Опубликовано видео затопленного Благовещенска
Происшествия
Опубликовано видео производства российской вакцины от COVID-19
00:19
Опубликовано видео производства российской вакцины от COVID-19
Общество
Приговор модели Ольге Синтюревой попал на видео
00:47
Приговор модели Ольге Синтюревой попал на видео
Происшествия
Появилось видео тренировки военной автоинспекции
01:43
Появилось видео тренировки военной автоинспекции
Армия
Опубликовано видео концерта у стены Цоя на Арбате
01:15
Опубликовано видео концерта у стены Цоя на Арбате
Общество
Мужчина был спасен из-под поезда и попал на видео
00:56
Мужчина был спасен из-под поезда и попал на видео
Происшествия
Протестующие у СИЗО в Минске попали на видео
01:07
Протестующие у СИЗО в Минске попали на видео
В мире
Появилось видео убийства протестующего в Минске
00:37
Появилось видео убийства протестующего в Минске
Происшествия
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
00:39
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям и попали на видео
00:21
Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение