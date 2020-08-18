«Геи и лесбиянки надругались над казачеством»

«20 сентября 2020 года в нашем городе планируется проведение так называемого марша равенства, который призван, по мнению его организаторов, "установить гражданское равноправие для всех людей, независимо от их сексуальной ориентации". В самой этой формулировке уже заложено лживое определение, так как в нашей стране представители сексуальных меньшинств и так имеют те же права и свободы, что и другие члены общества», — написал архиерей.