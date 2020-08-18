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Митрополит УПЦ рассказал, как геи и лесбиянки надругались над Запорожским казачеством 

Украина.ру 23 минуты назад
«Геи и лесбиянки надругались над казачеством»
Фото: Reuters
Архиерей Украинской православной церкви, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука 17 августа в своем Telegram-канале опубликовал обращение к властям и жителям города в связи с планируемым проведением ЛГБТ-парада в Запорожье.

«20 сентября 2020 года в нашем городе планируется проведение так называемого марша равенства, который призван, по мнению его организаторов, "установить гражданское равноправие для всех людей, независимо от их сексуальной ориентации". В самой этой формулировке уже заложено лживое определение, так как в нашей стране представители сексуальных меньшинств и так имеют те же права и свободы, что и другие члены общества», — написал архиерей.

По его словам, внедрение в сознание новых стандартов мышления и поведения разрушит традиционные семейные ценности.

«Истинная цель движения ЛГБТ — слом базовых моральных, установленных Богом, принципов и насаждение новых норм морали. Достигается эта цель через уничтожение грани между нормой и извращением», — считает иерарх.

Он назвал поддержку ЛГБТ— движения — шагом ведущим к уничтожению Украины.

«Данный парад также являет собой вызывающее насмехательство над исторической памятью наших предков и надругательством над Запорожским казачеством, колыбелью которого является наш край. Гибель Содома, Гоморры и Помпей является зримым свидетельством того, чем закончилась развратная жизнь жителей, населявших эти города», — добавил он.

В связи с этим архиерей обратился к властям города с призывом «не участвовать и не содействовать распространению и популяризации греха в городе».
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В мире , РПЦ , Запорожье
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