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Белоруссия в огне. Главное

«Лукашенко должен приехать в Москву и низко поклониться» 

Павел Тиунов 53 минуты назад
«Лукашенко должен приехать в Москву и низко поклониться»
Фото: РИА Новости
Президенту Белоруссии Алксандру Лукашенко следует приехать в Москву и «низко поклониться русскому царю», заявил в интервью для YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко» лидер российской парии ЛДПР Владимир Жириновский. Так, по его словам, белорусский лидер сможет сохранить страну.

«Нужно сказать: «Владимир Владимирович, я ошибся. Мне задурили голову. Можно я передам вам письмо с просьбой оказать военно-политическое содействие в целях сохранения Белоруссии против внешней агрессии», — подчеркнул политик.

После этого, по мнению Жириновского, Лукашенко следует оставить управление страной другим людям, а самому поселиться в России рядом с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, с которым он может организовать совместный досуг.

«По утрам с ним играть в шашки, вечером в шахматы и днем в домино», — пояснил лидер ЛДПР.

В том же интервью, как сообщал «Рамблер», Владимир Жириновский назвал условие для введения на территорию Белоруссии российских войск. По его словам, маневр возможен, если в республику войдут натовские военные соединения.
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Комментарии
В мире , Виктор Янукович , Владимир Жириновский , ЛДПР , Москва
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