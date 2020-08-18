«Лукашенко должен приехать в Москву и низко поклониться» 

«Нужно сказать: «Владимир Владимирович, я ошибся. Мне задурили голову. Можно я передам вам письмо с просьбой оказать военно-политическое содействие в целях сохранения Белоруссии против внешней агрессии», — подчеркнул политик.

После этого, по мнению Жириновского, Лукашенко следует оставить управление страной другим людям, а самому поселиться в России рядом с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем , с которым он может организовать совместный досуг.

«По утрам с ним играть в шашки, вечером в шахматы и днем в домино», — пояснил лидер ЛДПР.

В том же интервью, как сообщал «Рамблер», Владимир Жириновский назвал условие для введения на территорию Белоруссии российских войск. По его словам, маневр возможен, если в республику войдут натовские военные соединения.