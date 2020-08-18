«Я с удовольствием поддержу введение войск РФ в Минск» 

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Жириновский припомнил ситуацию в городе Приштина, куда в 1999 году российские войска прибыли раньше военнослужащих НАТО , что, по его словам, в корне изменило ситуацию на Балканах.

«Поэтому если будет угроза ввода натовских войск я с удовольствием поддержу введение наших российских войск (в Белоруссию)», — отметил политик.

При этом, уверяет Жириновский, для появления российских солдат в республике можно всегда найти правовое основание. Например, приглашение действующего главы государства Александра Лукашенко.