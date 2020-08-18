Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко наградил большую группу силовиков ведомств медалью «За безупречную службу» 

ТАСС и ещё 5 35 минут назад
Лукашенко наградил более 300 силовиков
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил большую группу представителей силовых ведомств медалью "За безупречную службу" трех степеней. Соответствующий указ белорусского президента опубликован во вторник на национальном правовом интернет-портале.
Указом Лукашенко, подписанным 13 августа, награждены более 300 человек. Среди награжденных медалью "За безупречную службу I степени" заместитель командующего Внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков.
Выборы главы государства в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжаются уже неделю, по информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.
Видео дня. Пользователей соцсетей напугало видео с боевым роботом из Бахрейна
ТАСС: последние новости
Киев отозвал посла из Белоруссии для консультаций Киев отозвал посла из Белоруссии для консультаций В генконсульстве РФ заявили, что неизвестный с 10 августа угрожал дипломатам в Нью-Йорке В генконсульстве РФ заявили, что неизвестный с 10 августа угрожал дипломатам в Нью-Йорке Лукашенко допустил проведение новых выборов в Белоруссии после принятия новой конституции Лукашенко допустил проведение новых выборов в Белоруссии после принятия новой конституции
Комментарии 2
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Хазалбек Атабеков , Александр Лукашенко , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«К гибели „Курска“ причастна иностранная субмарина»
«К гибели „Курска“ причастна иностранная субмарина»
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
От Little Big потребовали 11 млн рублей за плагиат
От Little Big потребовали 11 млн рублей за плагиат
Видео
Опубликовано видео затопленного Благовещенска
00:41
Опубликовано видео затопленного Благовещенска
Происшествия
Опубликовано видео производства российской вакцины от COVID-19
00:19
Опубликовано видео производства российской вакцины от COVID-19
Общество
Приговор модели Ольге Синтюревой попал на видео
00:47
Приговор модели Ольге Синтюревой попал на видео
Происшествия
Появилось видео тренировки военной автоинспекции
01:43
Появилось видео тренировки военной автоинспекции
Армия
Опубликовано видео концерта у стены Цоя на Арбате
01:15
Опубликовано видео концерта у стены Цоя на Арбате
Общество
Мужчина был спасен из-под поезда и попал на видео
00:56
Мужчина был спасен из-под поезда и попал на видео
Происшествия
Протестующие у СИЗО в Минске попали на видео
01:07
Протестующие у СИЗО в Минске попали на видео
В мире
Появилось видео убийства протестующего в Минске
00:37
Появилось видео убийства протестующего в Минске
Происшествия
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
00:39
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям и попали на видео
00:21
Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение