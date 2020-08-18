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Белоруссия в огне. Главное

Польша заявила ЕС о подводных камнях санкций в отношении Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Названы подводные камни санкций ЕС против Белоруссии
Фото: Reuters
Евросоюз должен представить способ разрешения конфликта в Белоруссии через перспективу сотрудничества, принятие санкций только сильнее привяжет Белоруссию к России, заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в интервью Польскому агентству печати.

«Ограничение санкциями без предоставления перспективы [сотрудничества] еще глубже втянет Белоруссию в сферу российского влияния. Белорусы должны выбрать собственный путь развития и иметь реальный выбор, а наша роль заключается в том, чтобы этот выбор им предложить», — передает ТАСС слова дипломата.

«Мы не хотим, чтобы реакция ЕС ограничилась только идеей санкций и принятием общего заявления, что, конечно, необходимо, но дело заключается в том, чтобы дать белорусам нечто большее», — добавил Яблоньский.

«Конкретное предложение такого сотрудничества с Европой должно появиться, поскольку это единственный способ убедить белорусов и, может быть, самого Александра Лукашенко, чтобы он сел за стол [переговоров] и начал разговаривать с обществом. Чтобы и оппозиция, и он видели, что для Белоруссии существует другая альтернатива, а не только сотрудничество с Россией», — сказал замглавы МИД Польши.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.
Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».
ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.
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Комментарии
В мире , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , ИТАР-ТАСС , Польша
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