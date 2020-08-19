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Белоруссия в огне. Главное

Отправка бойцов ЧВК в Беларусь была провальной операцией Украины 

Ura.Ru и ещё 1 1 час назад
Украина ищет предателей из-за операции с бойцами ЧВК
Фото: ТАСС
Украинские спецслужбы планировали задержать бойцов ЧВК «Вагнера» при перелете из Белоруссии в Турцию. По сценарию СБУ, одному из пассажиров на борту самолета должно было стать плохо и лайнер бы приземлился на территории Украины, где бы россиян задержали.
Спецоперация провалилась из-за утечки информации, сообщают украинские СМИ «Цензор.нет» и «Украинская правда». По данным издания, россиян планировалось использовать для обмена пленными. Операция была намечена на 25 июля. О начале ее проведения сообщили украинскому президенту Владимиру Зеленскому. На этом совещании также присутствовал глава офиса президента Андрей Ермак, который попросил перенести сроки спецоперации на 30 июля в связи с введением режима перемирия в Донбассе, пишет РБК. В итоге россиян задержали в Белоруссии 29 числа — к этому моменту о планах Киева узнали в ФСБ России.
Украинские СМИ сообщают, что уже 3 августа на очередном совещании с президентом начальник ГУР Василий Бурба заявил о провале операции по задержанию россиян. Он заявил, что кто-то из участников прошлого совещания стал предателем и потребовал проверить всех на полиграфе. Однако Зеленский вместо этого предпочел уволить Бурбу.
Задержаных россиян в Белоруссии обвинили в том, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в Белоруссии перед выборами президента. В отношении них завели уголовные дела о подготовке теракта и подготовке массовых беспорядков, напоминает RT. Украинские власти хотели, чтобы Белоруссия передала задержанных россиян им, однако Минск вернул их России.
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Комментарии 1
В мире , Василий Бурба , Владимир Зеленский , Андрей Ермак , ФСБ , СБУ , Украинская правда , Турция
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