Украина ищет предателей из-за операции с бойцами ЧВК

Украинские спецслужбы планировали задержать бойцов ЧВК «Вагнера» при перелете из Белоруссии Турцию . По сценарию СБУ , одному из пассажиров на борту самолета должно было стать плохо и лайнер бы приземлился на территории Украины , где бы россиян задержали.

Спецоперация провалилась из-за утечки информации, сообщают украинские СМИ «Цензор.нет» и «Украинская правда». По данным издания, россиян планировалось использовать для обмена пленными. Операция была намечена на 25 июля. О начале ее проведения сообщили украинскому президенту Владимиру Зеленскому . На этом совещании также присутствовал глава офиса президента Андрей Ермак , который попросил перенести сроки спецоперации на 30 июля в связи с введением режима перемирия в Донбассе, пишет РБК. В итоге россиян задержали в Белоруссии 29 числа — к этому моменту о планах Киева узнали в ФСБ России

Украинские СМИ сообщают, что уже 3 августа на очередном совещании с президентом начальник ГУР Василий Бурба заявил о провале операции по задержанию россиян. Он заявил, что кто-то из участников прошлого совещания стал предателем и потребовал проверить всех на полиграфе. Однако Зеленский вместо этого предпочел уволить Бурбу.

Задержаных россиян в Белоруссии обвинили в том, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в Белоруссии перед выборами президента. В отношении них завели уголовные дела о подготовке теракта и подготовке массовых беспорядков, напоминает RT. Украинские власти хотели, чтобы Белоруссия передала задержанных россиян им, однако Минск вернул их России.