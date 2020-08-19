Глава района Пакасмайо в регионе Либертад на севере Перу Сесар Миллья заявил, что направил официальный запрос в посольство России в Перу. Власти хотят получать разрешение для доступа к российской вакцине от коронавируса «Спутник V», сообщает пишет Exitosa Noticias.

Миллья подчеркнул, что Россия — первая в мире страна, разработавшая вакцину от коронавируса, ожидающую регистрацию в международных организациях. Благодаря своим ученым и исследователям Россия всегда «была в первых рядах», уверен политик. Поэтому он не сомневается в эффективности вакцины «Спутник V».

Отмечается, что запросы на получение вакцины также направили главы округа Моче и губернатор региона Арекипа.