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Российской вакциной от COVID-19 заинтересовались в Перу 

Мир24 и ещё 3 24 минуты назад
Глава района Пакасмайо в регионе Либертад на севере Перу Сесар Миллья заявил, что направил официальный запрос в посольство России в Перу. Власти хотят получать разрешение для доступа к российской вакцине от коронавируса «Спутник V», сообщает пишет Exitosa Noticias.
Миллья подчеркнул, что Россия — первая в мире страна, разработавшая вакцину от коронавируса, ожидающую регистрацию в международных организациях. Благодаря своим ученым и исследователям Россия всегда «была в первых рядах», уверен политик. Поэтому он не сомневается в эффективности вакцины «Спутник V».
Отмечается, что запросы на получение вакцины также направили главы округа Моче и губернатор региона Арекипа.
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В мире , Видео , Другое , Перу
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