Лукашенко через Путина обратился к Меркель 

«Как это будет выглядеть, если параллельно с переговорами с Путиным президент Белоруссии будет еще и с Меркель что-то обсуждать? По нашему мнению, это, по меньшей мере, несолидно. Президент Белоруссии на данном этапе просто не видит необходимости в этом разговоре», — добавила Эйсмонт.