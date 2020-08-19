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Лукашенко через Путина обратился к Меркель 

Lenta.ru и ещё 26 28 минут назад
Лукашенко через Путина обратился к Меркель
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского коллегу Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться в дела Белоруссии, заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. Ее слова приводит Telegram-канал RT.
Она рассказала, что Лукашенко сам не видит необходимости в разговоре с Меркель, считая, что эффект от общения скорее будет отрицательным.

«Как это будет выглядеть, если параллельно с переговорами с Путиным президент Белоруссии будет еще и с Меркель что-то обсуждать? По нашему мнению, это, по меньшей мере, несолидно. Президент Белоруссии на данном этапе просто не видит необходимости в этом разговоре», — добавила Эйсмонт.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также прокомментировал последние контакты Путина и Лукашенко. Он отметил необходимость находиться в постоянном диалоге на фоне событий в Белоруссии.
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В мире , СНГ , Наталья Эйсмонт , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Германия
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