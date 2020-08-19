Лукашенко через Путина обратился к Меркель 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского коллегу Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться в дела Белоруссии, заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. Ее слова приводит Telegram-канал RT.
Она рассказала, что Лукашенко сам не видит необходимости в разговоре с Меркель, считая, что эффект от общения скорее будет отрицательным.
«Как это будет выглядеть, если параллельно с переговорами с Путиным президент Белоруссии будет еще и с Меркель что-то обсуждать? По нашему мнению, это, по меньшей мере, несолидно. Президент Белоруссии на данном этапе просто не видит необходимости в этом разговоре», — добавила Эйсмонт.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также прокомментировал последние контакты Путина и Лукашенко. Он отметил необходимость находиться в постоянном диалоге на фоне событий в Белоруссии.