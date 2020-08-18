«Плохая новость для белорусской оппозиции»

Президента Белоруссии Александра Лукашенко последнее время часто сравнивают с румынским диктатором Николае Чаушеску, правление которого завершилось революцией и казнью, однако больше кризис вокруг белорусского лидера напоминает ситуацию с президентом Венесуэлы Мадуро, такое мнение высказал эксперт газеты "Взгляд".
Чаушеску или Мадуро: чью судьбу повторит Лукашенко
Фото: Reuters
В мире , СНГ , Статьи , Белоруссия в огне , Николай Чаушеску , Александр Лукашенко , Деловая газета "Взгляд"
Читайте также