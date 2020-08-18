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Белоруссия в огне. Главное

Чаушеску или Мадуро: чью судьбу повторит Лукашенко 

Алиса Селезнёва и ещё 1 13 минут назад
«Плохая новость для белорусской оппозиции»
Фото: Reuters
Президента Белоруссии Александра Лукашенко последнее время часто сравнивают с румынским диктатором Николае Чаушеску, правление которого завершилось революцией и казнью, однако больше кризис вокруг белорусского лидера напоминает ситуацию с президентом Венесуэлы Мадуро, такое мнение высказал эксперт газеты "Взгляд".
В мире , СНГ , Статьи , Белоруссия в огне , Николай Чаушеску , Александр Лукашенко , Деловая газета "Взгляд"
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