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Экс-соперник Трампа в предвыбороной гонке обвинил его в авторитаризме 

Газета.Ru 37 минут назад
Сандерс обвинил Трампа в авторитаризме
Фото: Газета.ру
Президент США Дональда Трампа придерживается авторитаризма в управлении страной, заявил сенатор и бывший кандидат на пост главы государства Берни Сандерс, передает РИА "Новости".
По его словам, США столкнулись "с худшим экономическим кризисом со времен Великой депрессии, кризисом здравоохранения", а также находятся "лицом к лицу с систематическим расизмом" и "изменением климата".

"Кроме всего это у нас президент, у которого не только не хватает компетенции решать эти проблемы, но который ведёт нас по пути авторитаризма", — сказал Сандерс в ходе своего выступления на съезде Демократической партии.

Он отметил, что если Трамп выиграет предстоящие президентские выборы, то все достижения США будут под угрозой разрушения. Сандерс добавил, что от предстоящих выборов зависит "сохранение демократии" в стране.
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В мире , США , Дональд Трамп , Берни Сандерс , Демократическая партия США , РИА Новости
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