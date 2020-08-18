Сандерс обвинил Трампа в авторитаризме

По его словам, США столкнулись "с худшим экономическим кризисом со времен Великой депрессии, кризисом здравоохранения", а также находятся "лицом к лицу с систематическим расизмом" и "изменением климата".

"Кроме всего это у нас президент, у которого не только не хватает компетенции решать эти проблемы, но который ведёт нас по пути авторитаризма", — сказал Сандерс в ходе своего выступления на съезде Демократической партии.

Он отметил, что если Трамп выиграет предстоящие президентские выборы, то все достижения США будут под угрозой разрушения. Сандерс добавил, что от предстоящих выборов зависит "сохранение демократии" в стране.