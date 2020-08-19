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Белоруссия в огне. Главное

Кризис в Белоруссии расколол бывший СССР 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 42 минуты назад
Кризис в Белоруссии расколол бывший СССР
Фото: Reuters
За событиями в Белоруссии внимательно следят не только в России, но и в других странах постсоветского пространства. Понятно, что оценивают их через призму собственных интересов. Кто-то в стиле Сороса планирует заработать на чужой беде. Кто-то греет собственное эго. Кто-то защищает друга и обличает врага. А кто-то поступит так, как советовал Владимир Ленин — будет учиться, учиться и еще раз учиться.
Реакция Прибалтики, в общем-то, понятна. Литва, Латвия и Эстония со свойственной им задержкой (не из-за особенностей национального характера, а из-за необходимости согласовать единую позицию внутри ЕС), но все же четко и открыто заняли антилукашенковскую позицию. Сейм Литвы практически единогласно (120 голосов «за» при двух воздержавшихся) не признал выборы в Белоруссии состоявшимися и, соответственно, Лукашенко их победителем. Кроме того, парламентарии призывают к санкциям в отношении официальных лиц Белоруссии. Примерно такое же решение принял сейм Латвии и руководство Эстонии.
По словам министра обороны Эстонии Юри Луйка, власть в Белоруссии валяется под ногами.
Кому-то может показаться, что эта позиция противоречит национальным интересам стран Прибалтики. Что политическая нестабильность будет им стоить очень дорого — как с точки зрения выпадения доходов от белорусского транзита (а экономики независимых прибалтийских государств отнюдь не страдают от переизбытка денег), так и в плане потери возможностей для другого сотрудничества. Например, в 2021 году Латвия и Белоруссия должны на пару принимать Чемпионат мира по хоккею — и теперь он оказался под вопросом.
Однако власти Прибалтики надеются, что кризис все-таки не продлится долго, а если вдруг продлится, то они смогут компенсировать выпадающие доходы иными способами заработка. Например, могут стать каналами для финансирования белорусской оппозиции. Точками их обучения, снабжения, складирования и вещания. Даже если случится для них самое страшное — в белорусской партии победу одержит Москва и возьмет страну под свой контроль — то Прибалтика все равно считает, что окажется в выигрыше. Ведь тогда Штаты будут накачивать ее ресурсами, солдатами и, возможно, базами.
На киевских харчах
Антилукашенковскую позицию заняли не только те, кто находится в конце западного стола народов, но и те, кого держат в сенях и за стол не пускают. Например, Украина. Владимир Зеленский не только обеспечил засылку украинских боевиков на минские протесты, но и отозвал своего посла из Белоруссии для консультаций. Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Белоруссией и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска», — пояснил представитель украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Под «действиями» в данном случае подразумевалась выдача взятых Минском в конце июля в заложники российских граждан (сотрудников ЧВК) Москве, а не Киеву — несмотря, по словам Кулебы «на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине».

«Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям», — заключает украинский дипломат.

В Киеве не просто идут на конфликт с Батькой, но и надеются на этом конфликте заработать. Собственно, Украина уже зарабатывала — пользуясь желанием Батьки не ссорится с Киевом, украинские эксперты реализовывали на западные деньги различные проекты на Белоруссию и с белорусами. Значительная часть нынешнего Координационного совета оппозиции участвовала в этих проектах и была частым гостем в Киеве. Участвовали, что интересно, и белорусские дипломаты.

«Белорусские власти не понимали, что тут происходит, а их посольство в Минске вообще все прощелкало. Предыдущий посол (Валентин Величко, умерший в 2018 году) был престарелый. Новый — Игорь Сокол — братается у нас тут с поляками. Ходит на все польские мероприятия, по Балто-Черноморскому союзу, проекту Междуморье. И не просто везде выступает по-белорусски», но и говорит, что этот исторический союз Польши, Литвы, Белоруссии и Украины рано или поздно станет реальностью», — рассказывает газете ВЗГЛЯД один из украинских политологов.

Сейчас этой инфраструктурой уже начинают активно пользоваться. В Киеве рассказывают, что в последнее время туда стало заходить очень много западных денег на проекты, связанные с Белоруссией. Самих украинцев уверяют, что если Батька падет, то именно через Украину в Минске будут совершаться «демократические преобразования».
От молчания до фонтанов
Другая страна постсоветского пространства, находящаяся в западных сенях — Грузия — заняла более осторожную позицию. На белорусских протестующих Тбилиси, в отличие от Прибалтики и Украины, не заработает, а вот лишние проблемы в случае победы Лукашенко получить может. Ведь активная поддержка протестующих со стороны грузинских властей может привести к активной поддержке Минском абхазских и югоосетинских властей.
Поэтому Тбилиси не отзывал посла Валерия Кварацхелия, а наоборот срочно его вернул в Минск (посол находился в Грузии с 6 августа). Радикальная оппозиция (для которой Лукашенко=Путин) недовольна, однако самой жесткой реакцией грузинских властей можно считать слова президента страны Саломе Зурабишвили.

«Грузия уважает европейские ценности и верна демократическим принципам, на которых основываются развитие, прогресс и возвращение в европейскую семью двух наших дружественных государств. Надеемся, что нынешний процесс завершится так, что не навредит и не воспрепятствует демократическому и европейскому будущему Беларуси. Мы дистанцируемся от любого насилия. Верим, что Беларусь и ее народ смогут решить свое будущее демократическим путем», — отметила она.

Понятно, что для нее «возвращение в европейскую семью» — это отрыв от России, при которой Грузия и вошла в европейскую семью как часть Российской Империи. Семью, статуса члена которой (именно члена, а не обслуживающего персонала) лишилась после выхода из РФ и разрыва отношений с Москвой.
Впрочем, по сравнению с реакцией Азербайджана, позиция Грузии просто фонтанировала красноречием. После поздравления Александра Лукашенко со стороны Ильхама Алиева азербайджанские СМИ протесты словно не замечают. Не просто потому, что президент поздравил, а потому, что Лукашенко считается очень большим другом азербайджанского народа и лично Ильхама Гейдаровича. Другом, который познается для Баку в том числе и в «карабахской беде». Пользуясь своим статусом страны-члена ОДКБ, Лукашенко может заблокировать действия организации в случае очередного обострения армяно-азербайджанского конфликта.
В Армении, понятно, некоторые СМИ тоже учитывают эту дружбу. Никола Пашиняна критикуют за то, что он поздравил Лукашенко с победой. Да и в целом армянская общественность симпатизирует протестам. Не потому, что надеется на них заработать — в Армении относительно недавно произошла «Бархатная революция», и у населения сразу же возникают соответствующие ассоциации.
Некоторые сравнивают белорусского президента с бывшим главой Армении Робертом Кочаряном (который, по мнению новых властей, в свое время тоже жестко и несправедливо разгонял протесты, за что сейчас должен быть посажен). И эта позиция армянского общества — еще один жесткий урок для Батьки о том, что не нужно предавать старых друзей ради возможности завести новых. Ведь еще несколько месяцев назад Минск и Ереван плечом к плечу требовали от России снижения цены на газ.
Казахстан будет учиться?
Если уж говорить об уроках, то главный для себя все же должен извлечь Казахстан. Урок о том, что такое диверсификация и к чему она идет.
Да, на первый взгляд Белоруссия находится очень далеко от казахских степей, и события там местные политики и эксперты оценивают весьма схематично.

«Протест воспринимается именно через призму борьбы интеграции и разделения региона, — поясняет газете ВЗГЛЯД глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. — Официально Казахстан поздравил Лукашенко с победой, причем явно искренне стремясь его поддержать. Отношения между странами на высоком уровне, развиваются торговые связи. Реакция оппозиции обратная. Их спикеры восторженно отзываются о Тихановской и успехах протеста. Причем речь не о субъективных оценках, а о восприятии протеста как движения против существующего в Евразии политического устройства. Атакуя Лукашенко в Минске, протестующие выступают против евразийского проекта и против Путина с Назарбаевым и Токаевым».

Однако Казахстан в чем-то похож на Белоруссию. Власти страны тоже пытались заниматься диверсификацией — причем как по внешней политике (делая это, правда, на уровень порядочнее, чем Лукашенко — никого, не кидая и не шантажируя), так и во внутренней, пестуя собственных националистов. И очень хочется надеяться, что казахстанские элиты сделают вывод из белорусских событий: что диверсификация не спасает страну от евроатлантического вмешательства, а выпестованные националисты в любой момент могут обернуться против своих родителей.
Было бы также неплохо, если этот урок выучили и другие страны Средней Азии, которые слишком сильно зависят от России и слишком сильно пытаются продемонстрировать собственную независимость. Пример Белоруссии показал, что из всех великих держав, имеющих интересы на постсоветском пространстве, лишь Россия (ну и немного Китай) заинтересована в том, чтобы государства региона развивались и богатели, а не становились чьим-то пладцармом для ведения войны. Ну или просто колоссальной зоной нестабильности под боком у трех (считая еще и Иран) великих держав Евразии.
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В мире , Кавказ , Политика , СНГ , Украина , Саломе Зурабишвили , Игорь Сокол , Ильхам Алиев , Никита Мендкович , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , Роберт Кочарян , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , Деловая газета "Взгляд" , Минск
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