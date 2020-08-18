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Белоруссия в огне. Главное

Протестующие у СИЗО в Минске попали на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В воскресенье 16-го августа в Минске прошла акция протеста возле СИЗО №1. Собравшиеся на митинге граждане требовали освободить всех политических заключенных, которые оказались под следствием из-за причастности к президентским выборам в Белоруссии. В понедельник 17-го августа протестующие решили все повторить и не отступать, пока требования не будут выполнены. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб. Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9-го августа.
В мире , Видео , МВД , ФСИН , Минск
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