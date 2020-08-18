Украина тяжело переживает белорусские протесты

Эпоха очарованности украинцев авторитарным белорусским проектом уходит в прошлое. Если случится чудо и Лукашенко удержит власть, он станет зависимым от силовиков диктатором, европейским изгоем. А Украине , нуждающейся в западной поддержке, придется дистанцироваться от его режима, возможно, присоединиться к санкциям, считает автор.

Константин Скоркин

Неожиданные протесты в Белоруссии взволновали Украину не меньше, чем Россию . Белорусский нейтралитет оказался очень кстати для Киева в его конфликте с Москвой Минск стал площадкой для переговоров по Донбассу, а Александр Лукашенко, чей режим сейчас покачнулся, остается одним из самых популярных среди украинцев политиков, воплощая в себе авторитарную альтернативу майданной демократии по-украински.

В результате белорусский кризис быстро превратился в одну из главных тем для внутриполитических споров, а президент Зеленский столкнулся с необходимостью сделать непростой выбор между солидарностью с Западом, демократическими ценностями и опасениями перед российским вмешательством, которое может спровоцировать уход Лукашенко.

Лукашенко — герой Украины

Лукашенко всегда пользовался значительной популярностью в украинском обществе. В ноябре 2019 года украинские социологи фиксировали его рейтинг на уровне 66%, что было сопоставимо с тогдашней популярностью Зеленского и делало белорусского президента самым популярным зарубежным лидером. Да и самого Зеленского в начале правления сравнивали с Лукашенко за простые манеры и публичные разносы чиновников.

В белорусской модели украинцев привлекали стабильность, частичное сохранение советского уклада, отсутствие всесильной олигархии. То, что украинцы еще во многом советские люди, в очередной раз подтвердила реакция украинского общества на земельную реформу Зеленского. Когда новый президент решился наконец открыть рынок земли, со множеством ограничений и без допуска иностранного капитала, его рейтинг тут же начал таять.

Импонировала украинцам и изворотливость Лукашенко: несмотря на экономическую зависимость от России, он умудрялся сохранять немалую самостоятельность во внешней политике — например, держал нейтралитет во время и грузинского, и украинского кризиса. Коронавирус, против которого белорусский президент отказался принимать специальные меры, тоже добавил ему популярности среди украинцев, недовольных карантином у себя (хотя в самой Белоруссии наплевательское отношение Лукашенко к эпидемии, скорее всего, стало одним из катализаторов нынешних протестов).

Белоруссия для украинцев всегда выглядела альтернативой их собственной истории, как если бы Леонид Кучма продлевал до бесконечности свои полномочия и продолжал лавировать между Россией и Западом, избегая революций и не забывая о простом народе. Неслучайно хозяйственник Кучма, по опросам, самый любимый президент украинцев.

Для украинских национал-демократов Лукашенко всегда был воплощением авторитаризма и зависимости от Москвы. Еще во время первого Майдана 2004 года звучала кричалка: «Сегодня Киев, завтра — Минск». Однако значительной части украинского общества скорее нравилось, что белорусский президент умеет отстаивать суверенитет страны без революционных потрясений.

Для украинских политиков Лукашенко был удобным соседом, открытым для коммерческих схем и политического посредничества. После конфликта с Россией именно Минск стал площадкой для мирных переговоров по Донбассу. Через Минск продолжалось авиасообщение между Киевом и Москвой.

Поэтому и во время нынешней избирательной кампании симпатии украинцев были скорее на стороне действующего белорусского президента. За его основным соперником Бабарико слишком явно маячили деньги «Газпрома» , а идея сместить Лукашенко казалась местью Кремля за неуступчивость в вопросах интеграции и даже местью Путина за сорванный транзит через присоединение Белоруссии к России.

Лукашенко хвалили за арест наемников из «Вагнера», у него брал интервью гранд украинской журналистики Дмитрий Гордон , а президент Зеленский в начале августа анонсировал свой официальный визит в Белоруссию, несмотря на все претензии к белорусской предвыборной кампании. Похоже, в Киеве решили, что белорусы в очередной раз пошумят и успокоятся.

Крушение кумира

Размах белорусских протестов и ответного полицейского насилия поставил в тупик украинских политиков. Президент Зеленский, верный своей тактике избегания острых углов, изначально отреагировал на белорусский кризис невнятным призывом к диалогу и отказу от насилия.

Пропрезидентская партия «Слуга народа» раскололась по отношению к белорусским событиям — часть депутатов выступает в поддержку протестов, другие — поздравляют Лукашенко или хвалят его за жесткость в подавлении протестов.

«В чем урок Беларуси для украинской власти? Улицу не надо бояться, а на попытки беззакония — отвечать законом», — пишет нардеп Дубинский, один из лидеров коломойской фракции в «Слуге народа».

Консерватизм и антизападничество этой фракции усиливается параллельно с тем, как растут проблемы ее патрона с американским правосудием.

Национал-патриотическая оппозиция в лице партии Порошенко не особо сочувствует белорусским протестам, у которых нет антироссийской/антипутинской повестки. Среди рядовых патриотов из соцсетей и вовсе популярна конспирология, что и протесты, и Тихановская являются российским проектом. Но официально лидеры партии выступают в поддержку протестующих — прежде всего, ради очередной возможности покритиковать Зеленского.

Один из депутатов «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко создал парламентскую группу солидарности с белорусской оппозицией — «За демократическую Беларусь». А сам Порошенко обратился к Лукашенко с призывом провести повторные демократические выборы. Любопытно, что во время выборов 2019 года Лукашенко поддерживал Порошенко из солидарности старых постсоветских элит.

За непризнание белорусских выборов выступила проевропейская партия «Голос», к новым выборам белорусов призвала Юлия Тимошенко . Лидер Радикальной партии Олег Ляшко сначала поспешил поздравить Лукашенко с победой в своем фейсбуке, но позже удалил пост — по слухам, по просьбе партийных спонсоров из структур Ахметова.

На противоположном, пророссийском фланге украинской политики жесткий ответ Лукашенко на протесты, наоборот, вызывает поддержку и одобрение. Виктор Медведчук лично поздравил Лукашенко с победой (помимо общих антимайданных идеалов, он деловой партнер окружения белорусского лидера), а его медиаимперия создает необходимый информационный фон.

В некотором смысле пророссийские силы бегут впереди паровоза, учитывая более чем сдержанное отношение Кремля и к Лукашенко, и к белорусскому кризису в целом. Но здесь речь тоже идет не столько о Белоруссии, сколько о внутриукраинской ситуации. «Оппозиционная платформа» обращается к своим потенциальным избирателям на юго-востоке, для которых белорусский парадак всегда затмевал проблемы с демократией или свободой слова.

По данным исследования группы «Рейтинг», в 2019 году Лукашенко на востоке Украины поддерживали 79% респондентов, на юге — 77%. Белорусский кризис помог выйти из небытия даже такому подзабытому политику, как лидер запрещенной Компартии Украины Петр Симоненко , который теперь активно выступает в поддержку Лукашенко.

Лукашенко — изгой

Первоначально сдержанную реакцию Зеленского на белорусские события раскритиковали внутри страны, но его осторожность была вполне оправданна. Рвать отношения с недавним союзником, который к тому же предоставляет площадку для ключевых переговоров по Донбассу, было явно не с руки.

Кроме того, в Киеве опасаются, что протесты сделают Лукашенко полностью зависимым от Москвы, что может обернуться геополитическим окружением Украины. Не последнюю роль играет и экономический фактор: Украина — второй после России внешнеторговый партнер Белоруссии.

Однако по мере углубления кризиса в Белоруссии Киеву стало невозможно продолжать отношения как ни в чем не бывало. Равно как и присоединяться к клубу авторитарных держав, поздравивших Лукашенко с победой. Вероятно, массовость протестов поколебала популярность Лукашенко и среди рядовых украинцев, заставив усомниться в достоинствах белорусской стабильности.

Отношения Киева и Минска резко ухудшились. Тон тут задал сам Лукашенко. Под давлением протестов он на ходу поменял концепцию — бросил разоблачать козни Москвы и объявил агрессором новую Речь Посполитую, куда включил и Украину.

«Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны: Литва, Латвия, Польша. И к сожалению, наша родная Украина и ее руководство приказывают провести нам новые выборы», — заявил Лукашенко на митинге в его поддержку.

Вдобавок он отказался выдать Украине задержанных вагнеровцев, участников боев в Донбассе, вернув их России, хотя изначально в разговорах с Зеленским намекал на другой вариант.

По мере того как снижаются шансы Лукашенко удержать власть, растет желание Киева избавиться от токсичного партнера. Украинский МИД осторожно солидаризировался с решением конференции глав МИД ЕС , не признавшей результаты белорусских выборов и инициировавшей санкции против белорусских чиновников (от присоединения к санкциям Украина пока воздержалась). Звучат предложения помочь соседям со строительством демократии — глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько (депутат от «Слуги народа») инициировала декларацию по Белоруссии, где предлагается украинское посредничество в диалоге «участников избирательного процесса».