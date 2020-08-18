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Белоруссия в огне. Главное

Kyodo: гражданина Японии держат в изоляторе в Минске 

News.ru и ещё 2 45 минут назад
Гражданина Японии задержали в Минске
Фото: News.ru
Гражданин Японии задержан на фоне проходящих в Белоруссии протестов, сообщают СМИ.
По данным японского посольства, на которое ссылается агентство Kyodo, задержанный проживает в Минске и с середины прошлой недели находится в изоляторе. О причинах задержания пока данных нет, японские дипломаты выясняют обстоятельства произошедшего.
Поводом для массовых протестов, проходящих в республике, послужили итоги выборов главы государства, состоявшиеся 9 августа. Согласно данным ЦИК, победил в очередной раз действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. При разгоне протестующих силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В ходе стычек пострадали десятки человек, задержаны более шести тысяч демонстрантов.
Как писал NEWS.ru ранее, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следующий белорусский лидер продержится не более двух-трёх лет. Такое заявление Александр Лукашенко сделал во время визита на Минский автомобильный завод (МАЗ) 17 августа 2020 года.
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Комментарии
В мире , Происшествия , СНГ , Александр Лукашенко , Минск , Япония
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