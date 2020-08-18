«Я убью вас!» Российским дипломатам угрожают в США

Неизвестный мужчина в Нью-Йорке неделю бросался камнями в здание генконсульства России и стоящие рядом машины. Мужчина также угрожал расправой дипломатам, рассказали в городском полицейском управлении.

«Десятого августа 34-летний мужчина, идентифицированный как Реза Машаехи, проживающий на Манхэттене, был арестован и обвинен в преступном причинении ущерба», — передает РИА «Новости» объяснение полицейских.

При этом Машаехи выкрикивал дипломатам: «Я убью вас!» В первый день нарушителя задержали, но быстро отпустили. Тогда он вернулся к консульству и продолжил бросаться камнями.

Мужчина появлялся возле здания дипмиссии с 10 по 16 августа. Полиция не успела задержать нарушителя после второй жалобы на летящие в консульство камни. Она не может доказать, что это был тот же человек. Позже он успел забросать камнями украинское и венесуэльское консульства. Там его тоже арестовали. Выпустили ли нарушителя — неизвестно. После первого ареста возле здания дипмиссии России мужчину пригласили в суд 6 ноября, его могут оштрафовать.