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Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса» 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина «шахматистом мирового класса». Такое мнение он высказал, выступая перед своими сторонниками в штате Висконсин, передает ТАСС.
По словам Трампа, наряду с Путиным таковыми являются еще несколько мировых лидеров.

«Послушайте, я понял одно: Путин, председатель КНР Си (Цзиньпин), (лидер Северной Кореи) Ким Чен Ын, (президент Турции Реджеп Тайип) Эрдоган — все они «шахматисты мирового класса», — отметил президент.

Он добавил, что бывший вице-президент США Джо Байден не сможет работать с ними на равных в случае победы на президентских выборах, так как его лучшие годы в политической карьере «не были такими уж замечательными».
Ранее сообщалось, что Трамп придумал для бывшего главы государства Барака Обамы и своего наиболее вероятного соперника на выборах от Демократической партии Джо Байдена совместное прозвище. Он отметил, что для удобства называет экс-президента и его соратника Обайден, а также раскритиковал экономическую программу, которую они реализовывали.
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Комментарии 1
В мире , Политика , США , Барак Обама , Чен Ким , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Владимир Путин , Демократическая партия США , ИТАР-ТАСС , Висконсин , Китай
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