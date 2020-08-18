Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса» 

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По словам Трампа, наряду с Путиным таковыми являются еще несколько мировых лидеров.

«Послушайте, я понял одно: Путин, председатель КНР Си (Цзиньпин), (лидер Северной Кореи) Ким Чен Ын, (президент Турции Реджеп Тайип) Эрдоган — все они «шахматисты мирового класса», — отметил президент.

Он добавил, что бывший вице-президент США Джо Байден не сможет работать с ними на равных в случае победы на президентских выборах, так как его лучшие годы в политической карьере «не были такими уж замечательными».