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Белоруссия в огне. Главное

В кабмине Германии опровергли слова Лукашенко о воскресном разговоре с Меркель 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 49 минут назад
Германия уличила Лукашенко в обмане
Фото: ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель не проводила какие бы то ни было телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко с 9 августа, заявил представитель правительства ФРГ в понедельник, комментируя информацию о звонке Меркель Лукашенко, передает Reuters.

«Такой беседы между Меркель и Лукашенко не было со времени проведения выборов», — приводит слова представителя правительства Германии ТАСС.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель проинформировала в телефонном разговоре президента Литвы Гитанаса Науседу, что Берлин по дипломатическим каналам пытается связаться с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко для разрешения кризисной ситуации в республике.
В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что в воскресенье, 16 августа, ему звонила канцлер Германии Ангела Меркель с предложением поговорить.
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В мире , Европа , СНГ , Ангела Меркель , Александр Лукашенко , ИТАР-ТАСС , Reuters , Германия
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