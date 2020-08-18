Германия уличила Лукашенко в обмане

«Такой беседы между Меркель и Лукашенко не было со времени проведения выборов», — приводит слова представителя правительства Германии ТАСС.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель проинформировала в телефонном разговоре президента Литвы Гитанаса Науседу, что Берлин по дипломатическим каналам пытается связаться с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко для разрешения кризисной ситуации в республике.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что в воскресенье, 16 августа, ему звонила канцлер Германии Ангела Меркель с предложением поговорить.