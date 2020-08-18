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В Испании российскую вакцину от COVID-19 ошибочно назвали «советской» 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
Директор испанского координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Фернандо Симон во время пресс-конференции оговорился и заявил, что вакцину от коронавируса COVID-19 разработали в СССР.

"Кроме того, на уровне ЕС (Европейское агентство лекарственных средств — ред.) оцениваются другие вакцины, некоторые из них разрабатываются в Европе, другие в США, и которые производятся в Китае и Советском Союзе, если они решат продавать их в Европе", — заявил Симон, отвечая на вопрос журналиста. В ходе этой же пресс-конференции он еще раз оговорился: "информация, которая есть о советских исследованиях…".

Оговорка главного испанского ньюзмейкера по коронавируса стала предметом многочисленных шуток в соцсетях.

"Фернандо Симон говорит о вакцине "Советского Союза". Было бы также неплохо высказаться о Пруссии и Австро-Венгрии", — пишет пользователь Жон Торре.

"Фернандо Симон только что сказал, что Европейское агентство лекарственных средств "изучает вакцину Советского Союза". Что за легендарное лето", — пишет пользователь Мигель Анхель Альфонсо.

"СССР всегда в нашей памяти", — написал в Twitter пользователь Хесус Родригес Хименес, комментируя ляп Симона.

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Комментарии 4
В мире , Видео , ЕС , Испания , США
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