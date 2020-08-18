"Кроме того, на уровне ЕС (Европейское агентство лекарственных средств — ред.) оцениваются другие вакцины, некоторые из них разрабатываются в Европе, другие в США, и которые производятся в Китае и Советском Союзе, если они решат продавать их в Европе", — заявил Симон, отвечая на вопрос журналиста. В ходе этой же пресс-конференции он еще раз оговорился: "информация, которая есть о советских исследованиях…".