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Канада не признала результаты выборов в Белоруссии 

News.ru и ещё 4 17 минут назад
Канада не признала результаты выборов в Белоруссии
Фото: twitter.com/FP_Champagne
Глава МИД Канады Франсуа Шампань заявил, что страна отказывается принимать результаты прошедших в Белоруссии президентских выборов.
В заявлении Шампаня также сказано, что Канада осуждает подавление мирных протестов, прошедших в Белоруссии после выборов, а сами выборы названы фальсифицированными.

Канада не принимает результаты этих фальсифицированных президентских выборов. Мы призываем к свободным и справедливым выборам и тщательному расследованию ОБСЕ, — написал глава МИД в своём Twitter.

Поводом для массовых протестов, проходящих в республике, послужили итоги выборов главы государства, состоявшиеся 9 августа. Согласно данным ЦИК, победил в очередной раз действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. При разгоне протестующих силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В ходе стычек пострадали десятки человек, задержаны более шести тысяч демонстрантов.
Как писал NEWS.ru ранее, канцлер Германии Ангела Меркель не проводила какие бы то ни было телефонные переговоры с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко со дня выборов в стране. Об этом сообщили в правительстве ФРГ.
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Комментарии
В мире , СНГ , США , Ангела Меркель , Александр Лукашенко , МИД , ОБСЕ , Канада
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