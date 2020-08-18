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Белоруссия в огне. Главное

Еще две страны отказались признать результаты выборов в Белоруссии 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что страна не признает результаты прошедших 9 августа в Белоруссии президентских выборов. Соответствующее сообщение глава МИД опубликовал в своем Twitter-аккаунте.
Согласно его публикации, Канада призывает провести в Белоруссии свободные и честные выборы. Шампань также осудил насильственные действия по отношению к протестующим.
Министр отметил, что 15 августа он провел телефонный разговор с оппозиционным кандидатом в президенты Светланой Тихановской. В ходе него он уверил Тихановскую, что Канада продолжит поддерживать народ Белоруссии.
Министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени также сообщил, что его страна не признает прошедшие в Белоруссии выборы и не рассматривает их как проявление демократической воли народа, передает ТАСС. Он добавил, что глубоко обеспокоен ситуацией в стране и категорически осуждает наущение прав человека после выборов.
Ранее главы МИД восьми стран Европы призвали власти Белоруссии немедленно вступить в диалог с оппозицией. Они потребовали от белорусских властей прекратить преследование политических оппонентов, освободить всех несправедливо задержанных и уважать права и свободы человека.
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В мире , Видео , СНГ , США , Светлана Тихановская , МИД , ИТАР-ТАСС , Канада
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