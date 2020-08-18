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Трамп придумал совместное прозвище для Обамы и Байдена 

Газета.Ru и ещё 8 35 минут назад
Трамп придумал общее прозвище для Обамы и Байдена
Фото: globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп предложил называть своего оппонента на выборах демократа Джо Байдена и экс-главу США Барака Обаму одним прозвищем — Обайден, сообщает РИА "Новости".

"Это были Обама и Байден. Обайден, как и их называю, если коротко. Мне нравится этот термин, он экономит много времени", — заявил Трамп на митинге в Миннесоте.

Он также в очередной раз раскритиковал политику своего предшественника и обвинил демократов в том, что их решения идут вразрез с интересами американских рабочих.
Бывший вице-президент США демократ Джозеф Байден является главным оппонентом Трампа на грядущих выборах главы государства, которые состоятся в ноябре 2020 года.
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В мире , США , Барак Обама , Джозеф Байден , Дональд Трамп , РИА Новости
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