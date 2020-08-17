Белоруссия поставила Евросоюз в неудобное положение 

Массовые протесты в Белоруссии, последовавшие сразу после оглашения результатов президентских выборов в стране, и их жёсткое подавление властями, заставили Евросоюз задуматься о введении санкций. Однако из-за разобщённости взглядов 27 стран-членов объединения договориться по конкретным мерам пока не удалось. В Германии, занявшей пост председателя Евросоюза, опасаются, что чрезмерные рестрикции в отношении Белоруссии могут стать причиной обвинений в иностранном вмешательстве, на которое ссылается президент страны Александр Лукашенко, а также рискуют подтолкнуть Минск к Москве.

Экстренный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии пройдёт в онлайн-формате 19 августа. Тема повестки — санкции против официальных лиц, ответственных за насилие в отношении протестующих. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже заявил о том, что ЕС работает над составлением списка белорусов, которые попадут под рестрикции. Промежуточный итог этой работы и будет представлен на обсуждение.

По данным источника издания Euractiv в Брюсселе, помимо индивидуальных санкций в ЕС обсуждается возможность создания фонда для поддержки жертв белорусских репрессий, финансирование проектов по развитию независимых СМИ, консультации по реформе силовых структур, расширение студенческих обменов и упрощение доступа белорусских рабочих на европейский рынок труда.

Эти методы «мягкой силы» призваны показать, что Евросоюз поддерживает протестующих, но не вмешивается во внутренний процесс. Именно такие опасения, по данным Spiegel, есть у правительства Германии. Страна-председатель Евросоюза, как пишет издание, пытается найти баланс между необходимостью «дать ответ» на действия Минска в отношении протестующих и нежеланием попасть под обвинения во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии.

Такими соображениями и были продиктованы довольно расплывчатые формулировки, которыми апеллировали как Боррель, так и глава МИД Германии Хайко Маас по итогам внеочередного заседания министров иностранных дел ЕС, прошедшего 14 августа в видеоформате. Изначально оно должно было касаться только Белоруссии, однако затем добавилось обсуждение эскалации ситуации между Турцией и Грецией с Кипром в Восточном Средиземноморье. По информации Spiegel, Маас хотел отложить принятие санкций в отношении Минска до конца августа, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация.

При этом ряд стран объединения с самого начала протестов в Белоруссии игнорировал правила «общей позиции» Евросоюза. Так, в Прибалтике и Польше не только жёстко раскритиковали действия режима Лукашенко, но и высказались за проведение новых выборов. Также они предложили своё посредничество в урегулировании ситуации в стране и выступили за «жёсткий ответ ЕС» ещё до того, как в Брюсселе успели сделать заявление о готовящихся санкциях.

Такая позиция, как пишет Spiegel, вызвала неприятие в Берлине. По данным немецкой газеты Tagesspiegel, власти Германии опасаются, что подобные действия стран несут в себе не только риск обвинений во вмешательстве, но и могут подтолкнуть Минск к Москве. Издание напоминает, что Лукашенко не раз использовал тактику балансирования между российской столицей и Брюсселем, чтобы достичь собственной выгоды. Сейчас в Берлине крайне осторожно взвешивают дальнейшие шаги — как собственные, так и Евросоюза — в попытке найти «золотую середину».

Среди вопросов, ответы на которые ищет руководство Германии совместно с Брюсселем, фигурирует и тот, войдёт ли Лукашенко в санкционный список. Наиболее жёстким вариантом пока является возвращение ограничительных мер в отношении действующего президента и почти 200 белорусских чиновников и судей, чьи фамилии исчезли из чёрных списков ЕС в 2016 году в рамках ослабления санкций. Реализуют ли этот вариант — во многом зависит от того, как будут развиваться события в Белоруссии. Другим фактором может стать нарастание критики в адрес правительства ФРГ и руководства Брюсселя из-за задержки с официальной реакцией на насилие в отношении протестующих.