Лукашенко объяснил поведение Тихановской

Лукашенко предложил протестующим подумать о следующем шаге Тихановской после гипотетической победы на выборах. Он напомнил, что оппозиция, в частности, пообещала выпустить политзаключенных.

«Почему? Там же Сережа [Тихановский] сидит. Выйдет Сережа оттуда и никаких повторных выборов не будет», — заявил он.

По всей Белоруссии идут массовые протесты. В ходе столкновений задержаны оказались несколько тысяч человек, известно о сотнях пострадавших. Демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов избирателей.