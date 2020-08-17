Лукашенко объяснил поведение Тихановской

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил стремление оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской пойти в политику. Его слова во время встречи с рабочими на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ) передает издание Tut.by.
Ставки на новости: Александр Лукашенко покинет пост президента в результате событий в Белоруссии до 26 августа
Лукашенко предложил протестующим подумать о следующем шаге Тихановской после гипотетической победы на выборах. Он напомнил, что оппозиция, в частности, пообещала выпустить политзаключенных.
«Почему? Там же Сережа [Тихановский] сидит. Выйдет Сережа оттуда и никаких повторных выборов не будет», — заявил он.
По всей Белоруссии идут массовые протесты. В ходе столкновений задержаны оказались несколько тысяч человек, известно о сотнях пострадавших. Демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов избирателей.