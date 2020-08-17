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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко объяснил стремление Тихановской пойти в политику 

Lenta.ru 1 час назад
Лукашенко объяснил поведение Тихановской
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил стремление оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской пойти в политику. Его слова во время встречи с рабочими на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ) передает издание Tut.by.
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Лукашенко предложил протестующим подумать о следующем шаге Тихановской после гипотетической победы на выборах. Он напомнил, что оппозиция, в частности, пообещала выпустить политзаключенных.

«Почему? Там же Сережа [Тихановский] сидит. Выйдет Сережа оттуда и никаких повторных выборов не будет», — заявил он.

По всей Белоруссии идут массовые протесты. В ходе столкновений задержаны оказались несколько тысяч человек, известно о сотнях пострадавших. Демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов избирателей.
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В мире , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Минский завод колесных тягачей
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