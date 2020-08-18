«Хочу поговорить»: Меркель позвонила Лукашенко

«Я знаю, кого они (оппозиция) сформировали для переговоров. Уже вчера звонит Меркель: «Я хочу поговорить». (Президент Литвы Гитанас) Неуседа там и прочие», — сказал Лукашенко во время общения с коллективом МЗКТ, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».