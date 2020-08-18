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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко рассказал о желании Меркель «поговорить» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 1 час назад
«Хочу поговорить»: Меркель позвонила Лукашенко
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что в воскресенье, 16 августа, ему звонила канцлер Германии Ангела Меркель с предложением поговорить.

«Я знаю, кого они (оппозиция) сформировали для переговоров. Уже вчера звонит Меркель: «Я хочу поговорить». (Президент Литвы Гитанас) Неуседа там и прочие», — сказал Лукашенко во время общения с коллективом МЗКТ, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

Ранее в понедельник Меркель в телефонном разговоре с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявила, что во вторник собирается обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».
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В мире , Европа , СНГ , Ангела Меркель , Александр Лукашенко , Владимир Путин , РИА Новости , Германия
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