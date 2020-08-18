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Белоруссия в огне. Главное

В немецком кабмине поймали Лукашенко на лжи 

Свободная пресса и ещё 6 1 час назад
Германия поймала Лукашенко на лжи
Фото: ТАСС
Представитель правительства Германии заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не звонила Александру Лукашенко 16 августа.
Напомним, ранее об этом звонке президент Белоруссии заявил, выступая перед работниками Минского завода колёсных тягачей заявил, что Меркель звонила ему 16 августа с просьбой обсудить сложившуюся в республике ситуацию.

"Такой беседы между Меркель и Лукашенко не было со времени проведения выборов", — приводит ТАСС комментарий представителя правительства ФРГ.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил журналистам, чтоМеркель осуждает насилие по отношению к протестующим в Белоруссии.
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В мире , Белоруссия в огне , Штеффен Зайберт , Ангела Меркель , Александр Лукашенко , Минский завод колесных тягачей , ИТАР-ТАСС , Германия
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