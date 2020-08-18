Германия поймала Лукашенко на лжи

Представитель правительства Германии заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не звонила Александру Лукашенко 16 августа.
Напомним, ранее об этом звонке президент Белоруссии заявил, выступая перед работниками Минского завода колёсных тягачей заявил, что Меркель звонила ему 16 августа с просьбой обсудить сложившуюся в республике ситуацию.
"Такой беседы между Меркель и Лукашенко не было со времени проведения выборов", — приводит ТАСС комментарий представителя правительства ФРГ.
Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил журналистам, чтоМеркель осуждает насилие по отношению к протестующим в Белоруссии.