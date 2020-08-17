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В Турции заявили, что Анкара теряет контроль над распространением COVID-19 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Анкара теряет контроль над COVID-19
Фото: Национальная Служба Новостей
Эксперты торакальной ассоциации Турции сообщили, что власти теряют контроль над пандемией COVID-19. Число новых случаев заражения коронавирусом растёт, а принимаемые правительством меры лишь ускоряют распространение инфекции.
Официальное заявление об эпидемиологической ситуации в Турции было опубликовано на сайте ассоциации. Эксперты считают, что стране грозит новая вспышка COVID-19. Основная причина, по их мнению, в беспечной политике властей Турции.
Специалисты отмечают, что ПЦР-тесты, которыми пользуются турецкие медики, эффективны только на 40%. Это означает, что заболевших в стране как минимум вдвое больше, чем показывает официальная статистика.
Турецкая власть усугубила ситуацию, сократив число медучреждений, занимающихся только пациентами с коронавирусом. Кроме того, людям не рекомендуют сдавать анализы, если нет чётких симптомов. Это касается и контактировавших с заболевшими. В стране введены послабления в вопросе социального дистанцирования. Источниками распространения COVID-19 стали праздничные церемонии, общественный транспорт, места проведения экзаменов, а также туристические районы.
Число заболевших в первые два месяца лета неуклонно росло, однако в официальной статистике этот рост не отображается из-за изменения критериев госпитализации.
Политики Турции также выражают обеспокоенность в связи со складывающейся эпидемиологической ситуацией. Представители Народно-демократической партии заявили, что турецкие власти осознанно утаивают информацию о пандемии и числе заболевших.
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Комментарии
В мире , Демократическая партия народов , Анкара , Турция
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