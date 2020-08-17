Он отметил, что через некоторое время ему сообщили, что уже «неактуально считать».

— А что надо? Новые выборы, — рассказал Лукашенко.

Отрывок беседы главы государства с сотрудником предприятия показал телеканал ОНТ.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Согласно информации МВД на 10 августа, на митингах были задержаны около трех тысяч человек. Более 50 граждан и 39 сотрудников милиции пострадали, некоторым потребовалась госпитализация.