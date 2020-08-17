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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко рассказал о своем предложении пересчитать голоса 

Вечерняя Москва и ещё 11 1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов на президентских выборах. Об этом он сообщил во время общения с одним из рабочих Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) в понедельник, 17 августа.
Ставки на новости: Александр Лукашенко покинет пост президента в результате событий в Белоруссии до 26 августа
Он отметил, что через некоторое время ему сообщили, что уже «неактуально считать».

— А что надо? Новые выборы, — рассказал Лукашенко.

Отрывок беседы главы государства с сотрудником предприятия показал телеканал ОНТ.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.
Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Согласно информации МВД на 10 августа, на митингах были задержаны около трех тысяч человек. Более 50 граждан и 39 сотрудников милиции пострадали, некоторым потребовалась госпитализация.
После протестов Следственный комитет Белоруссии завел уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к милиции. Также было возбуждено уголовное дело в связи с умышленным блокированием гражданами автодорог в Минске во время протестных акций.
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В мире , Видео , Политика , СНГ , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , СКР , Центризбирком России , Минский завод колесных тягачей
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