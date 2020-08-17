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Белоруссия в огне. Главное

«Готовили к войне против своего народа»: подполковник из Белоруссии сделал признание 

Вероника Полынина 15 минут назад
Подполковник милиции из белорусского города Лида, командир роты ППС Лидского РОВД Юрий Махнач записал видеообращение, в котором рассказал о подготовке силовиков к выборам президента республики. Запись опубликована на сайте издания Tut.by.
Махнач рассказал, что еще в июне милиция получила приказ разогнать мирный пикет в поддержку оппозиционных кандидатов в Лиде, на который, по словам подполковника, пришли мирные люди: женщины, пенсионеры, семьи с колясками…
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По словам Махнача, в предвыборный период началась «реальная подготовка к войне против своего народа органов внутренних дел».

«Идеология была такая: если действующая власть проигрывает, то каждого из нас будут вешать на суках у дороги. Поэтому эту власть нужно защищать любыми средствами и способами», — заявил милиционер.

Махнач заявил, что силовики избивали людей в Лиде в РОВД, в автозаках, на мойке автотранспорта РОВД.
По словам милиционера, его слова могут подтвердить «13 честных офицеров», которые так же, как и он, не согласились исполнять «преступные приказы» и подали рапорты об увольнении.

«23 лучших года жизни я отдал службе — и никогда не мог подумать, что так обернется. Что мы начнем относиться зверски и скотски к людям своей страны. Мне стыдно носить погоны», — признался офицер милиции.

Он заявил, что от избиений силовиков пострадали и его знакомые, которые «вышли в тапочках из подъезда», а вернулись все в синяках — «начиная от шеи и заканчивая нижними конечностями».
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), его основной конкурент Светлана Тихановская заняла второе место (10,12%). После окончания голосования в городах Белоруссии проходят массовые протесты, на крупных предприятиях начались бессрочные забастовки.
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В мире , Видео , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МВД
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