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Белоруссия в огне. Главное

Против дружбы с Москвой: Киев отозвал посла из Минска 

Газета.Ru 1 час назад
Против дружбы с Москвой: Киев отозвал посла из Минска
Фото: Газета.Ru
МИД Украины отозвал посла из Минска для консультаций после возвращения Москве задержанных в Белоруссии 32 россиян, 28 из которых Киев обвинил в терроризме и просил выдать для суда. Киев заявил, что Минск нанес тяжелый удар по отношениям с Украиной. МИД Украины также обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в «совершенно безосновательных» антиукраинских заявлениях.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вызвал в Киев для консультаций своего посла в Минске Игоря Кизима. Дипломаты обсудят перспективы белорусско-украинских отношений в «новой реальности», указывается в сообщении МИД Украины.

«Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Белоруссией и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска», — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Главной причиной такого шага Киева стало возвращение России ранее задержанных в Минске 32 россиян, 28 из которых Украина обвинила в терроризме и просила выдать для суда.
Украинская и белорусская стороны называют их бойцами ЧВК Вагнера.

«Как вы знаете, в минувшую пятницу официальный Минск передал задержанных «вагнеровцев» России, несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине. Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар по нашим двусторонним отношениям», — отметил Кулеба.

Он также заявил, что после этого президент Белоруссии Александр Лукашенко «совершенно безосновательно» обвинял Украину в недружественных шагах против Минска.

«Качественно новые угрозы как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности в целом вытекают из официальных сообщений о возможном привлечении России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Белоруссии», — добавил Кулеба.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил наступление «негативных, трагических последствий» для Минска в связи с произошедшим.

«Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить еще один горящий, обескровленный Донбасс, создавать который все эти «вагнеровцы» очень хорошо умеют», — добавил Зеленский.

Он также провел закрытое совещание с главами разведывательных и силовых структур. События в Белоруссии могут оказать существенное влияние на Украину, отметил Зеленский.
В ходе совещания была проанализирована ситуация в Белоруссии, внешние факторы, просчитаны сценарии дальнейшего развития ситуации и риски для Украины.
Передача россиян состоялась 14 августа. За возвращение задержанных в рамках Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам ходатайствовала Генеральная прокуратура РФ.
Россияне были задержаны в ночь на 29 июля в санатории «Белорусочка» около Минска. Еще один гражданин РФ был задержан в Гомельской области.
Белорусские СМИ сообщили, что «боевики из России» были задержаны из-за «нехарактерного поведения» в санатории — основанием для проверки стали одежда в стиле «милитари» и отказ от алкогольных напитков.
Кроме того, правоохранительные органы Белоруссии заявили, что в общей сложности на территорию страны прибыли 200 «сотрудников ЧВК», и их главная цель заключалась в «дестабилизации обстановки» во время президентских выборов, прошедших 9 августа.
Вскоре Лукашенко заявил, что «договорился» с российским лидером Владимиром Путиным по поводу задержанных.

«C Путиным договорились разобраться по боевикам. Может быть, третья сторона это спровоцировала», — сказал белорусский президент.

По его словам, ему «все равно, вторично», кто «устроил провокацию». Лукашенко подчеркнул, что не хочет «пожара в центре Минска». При этом, добавил он, украинские и российские прокуроры не приехали в столицу Белоруссии, чтобы «работать с задержанными», потому что им «наплевать на этих ребят».
Путин «передал Лукашенко письмо» с «фактами» о российских гражданах, задержанных белорусским КГБ. Также белорусский глава заверил, что на отношения Москвы и Минска «не повлияют никакие Вагнеры».
Версию, что задержание россиян стало результатом спланированной провокации третьей страны, подтвердил и посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
По его словам, злоумышленники подготовили свою провокационную акцию специально в период предвыборной борьбы в Белоруссии.
Следственный комитет России сейчас ведет расследование и обнародует факты, обличающие заказной характер «масштабной аферы».
Он подчеркнул, что третья страна намеревалась своими дестабилизирующими действиями подорвать многолетнее и близкое сотрудничество России и Белоруссии.
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В мире , Дмитрий Мезенцев , Игорь Кизим , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко , Владимир Путин , МИД , Генпрокуратура РФ , СКР , Киев , Минск , Москва
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