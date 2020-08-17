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Китай выдал первый патент на вакцину от коронавируса 

Газета.Ru и ещё 7 48 минут назад
Китай выдал первый патент на вакцину от коронавируса
Фото: Reuters
Государственное управление по делам интеллектуальной собственности КНР выдало первый патент на вакцину от коронавируса, пишет РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий документ управления.
Патент получили Академия военно-медицинских наук Народно-освободительной армии и компания CanSino Biologics, разработавшие рекомбинантную вакцину от COVID-19 (на основе аденовирусного вектора) Ad5-nCoV.
В июне эта вакцина получила специальное разрешение на год для военного использования. В марте препарат стал первым в Китае, одобренным для клинических испытаний.
Как говорится в документе, тестирование на мышах и морских свинках показало, что вакцина обладает хорошей иммуногенностью. Также препарат можно легко изготовить, что обеспечит ее быстрое массовое производство.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных приблизилось к 22 млн, умерли больше 750 тысяч человек.
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Комментарии
В мире , ВОЗ , РИА Новости , Китай
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