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Россиянка рассказала о реальной ситуации с COVID в Турции. «Заболевших полно, все скрывают» 

Ura.Ru 30 минут назад
Власти Турции скрывают реальную ситуацию с распространением коронавируса, чтобы не отпугивать туристов. Об этом заявила москвичка Алина, которая живет в Анталии уже более 10 лет.

«На самом деле у нас полно заболевших, но все скрывают, чтобы не отпугивать туристов. А их сейчас очень много, как и раньше. Негде плюнуть, хотя отели по новым правилам заселены всего на 50%. Россиян сначала было немного, но теперь количество зашкалило!» — сказала девушка в интервью MK.RU.

Она добавила, что на городских пляжах не соблюдается социальная дистанция. Более того, отдыхающие надевают маски только при входе, но дальше все снимают их. По словам Алины, в Турции работают все кафе и бары. Муж Алины работает в одном из лучших отелей Анталии. По словам девушки, весь иностранный персонал гостиниц — гиды, аниматоры — проходят двухнедельный карантин. А вот турецких сотрудников даже не тестируют на COVID.

«Протестировать весь персонал отелю очень дорого обойдется. А заболевшего местного жителя можно спокойно отправить болеть домой или в местную больницу», — говорит девушка.

С 1 августа Россия и Турция возобновили авиасообщение после пандемии коронавируса, напоминает «Национальная служба новостей». Курортные направления в Анталью и Даламан открылись для россиян 10 августа, передает телеканал 360. Вскоре после открытия границ, по информации Nation News, турецкие власти зафиксировали рост числа заболевших коронавирусом.
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В мире , Видео , Общество , Московский комсомолец , Телеканал "360° Подмосковье" , Турция
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