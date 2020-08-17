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Раскрыт заработок Сноудена 

Lenta.ru 44 минуты назад
Раскрыт заработок Сноудена
Фото: Jörg Carstensen / DPA / Globallookpress.com
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, сбежавший в Россию после раскрытия секретных данных, заработал 1,2 миллиона долларов за пять лет. Об этом говорится в документах американского Минюста, на которые обратило внимание издание Politico.
Как отмечается, заработок был раскрыт на судебном процессе. В ходе него юристы ведомства пытаются лишить Сноудена денег, которые он получил за счет «слива» секретной информации.
В документах указано, что с сентября 2015 года по май 2020-го Сноуден участвовал в 67 онлайн-конференциях и панельных дискуссиях, за которые получал выплаты. Самая большая из них — 50 тысяч долларов от гонконгской фирмы в 2015-м. В список входят и средства, которые он получил от колледжей и университетов. Кроме того, Сноудену полагался гонорар от книги «Личное дело». Издание пишет, что раскрытие суммы может развеять подозрения в том, что американец получает поддержку от российского правительства.
Сам Сноуден отклонил официальные запросы правительства о предоставлении информации о доходах и содержании выступлений. В итоге в начале августа суд наложил на него ограничения, фактически лишающие возможности оспаривать расчеты властей в отношении его доходов.
Иск в отношении бывшего сотрудника АНБ был подан в августе 2019-го. В декабре суд постановил, что власти имеют право забрать доходы от книги и прибыль от выступлений. В итоге сейчас разбирательства идут на тему того, на какую часть средств претендуют власти. Politico указывает, что издательство Macmillan Publishing Group в апреле 2020-го согласилось переправлять правительству все последующие гонорары за «Личное дело», однако возвращать уже выплаченный аванс за книгу не требуется.
16 августа сообщалось, что президент США Дональд Трамп задумался о помиловании Сноудена.
В 2013 году Сноуден передал журналистам изданий The Guardian и The Washington Post документы, в которых говорилось о программе американских спецслужб по слежке как за гражданами США, так и за жителями других стран. После этого он бежал из США и параллельно запросил политического убежища у нескольких десятков стран, в том числе у России, где в итоге и получил разрешение на пребывание.
В США Сноудену вменяют незаконную передачу информации, представляющей большое значение для национальной безопасности, умышленную передачу разведывательной информации и кражу собственности государства. В общей сложности ему грозит до 30 лет тюрьмы.
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В мире , США , Эдвард Сноуден , Дональд Трамп , АНБ , Минюст РФ , Правительство РФ , Washington Post
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