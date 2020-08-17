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Белоруссия в огне. Главное

Пока вы не уснули: между Россией и Норвегией назревает скандал 

Сергей Василенок 1 час назад
Пока вы не уснули: между РФ и Норвегией назревает скандал
Фото: EPA

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В мире , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Анна Лисовская , Александр Лукашенко , ЕС , ФСИН , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters , Норвегия
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