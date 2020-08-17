Пока вы не уснули: между РФ и Норвегией назревает скандал

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Лукашенко покаялся
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил «ответить» протестующим, которые пойдут «ломить».
Российские "Уралы" заметили на пути к Белоруссии
Кризис в Белоруссии: страна ЕС предостерегла РФ
Россия «сильно рискует», если окажет военную поддержку Белоруссии, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус
Известную модель осудили за порнографию
Модель Анна Лисовская приговорена к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в распространении порнографических материалов.
Открыто новое лекарство против коронавируса
Американские ученые обнаружили, что препарат эбселен эффективен в борьбе против коронавируса SARS-CoV-2, и выявили ранее не известную уязвимость вируса.
"От этой болезни умер его отец": что нашли у Ефремова
Михаилу Ефремову диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката актера Эльмана Пашаева.
Руководитель банка похитил миллиард в Москве
Один из руководителей московского банка, разработав схему хищений из кредитного учреждения, вывел с помощью коллег около 1 млрд рублей.
Без вины виноватый: у россиян конфискуют автомобили
У собственника авто, который передал машину водителю, уличенному в нетрезвой езде, могут конфисковать транспортное средство в пользу государства.
Крах доллара неизбежен: россиянам дали совет
В результате общественных и экономических потрясений в США курс доллараможет рухнуть в течение очень короткого временисразу более чем на 30%.
Жителя Норвегии заподозрили в шпионаже в пользу России
Служба безопасности полиции Норвегии (PST) сообщила об аресте подозреваемого в передаче государственной тайны мужчины, который якобы встречался с "российским разведчиком".