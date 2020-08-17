Пока вы не уснули: между РФ и Норвегией назревает скандал

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Лукашенко покаялся

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил «ответить» протестующим, которые пойдут «ломить».

Российские "Уралы" заметили на пути к Белоруссии

На дороге из Санкт-Петербурга в Псков заметили колонну из 30-40 «Уралов» без номеров.

Кризис в Белоруссии: страна ЕС предостерегла РФ

Россия «сильно рискует», если окажет военную поддержку Белоруссии, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус

Известную модель осудили за порнографию

Открыто новое лекарство против коронавируса

Американские ученые обнаружили, что препарат эбселен эффективен в борьбе против коронавируса SARS-CoV-2, и выявили ранее не известную уязвимость вируса.

"От этой болезни умер его отец": что нашли у Ефремова

Михаилу Ефремову диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката актера Эльмана Пашаева

Руководитель банка похитил миллиард в Москве

Один из руководителей московского банка, разработав схему хищений из кредитного учреждения, вывел с помощью коллег около 1 млрд рублей.

Без вины виноватый: у россиян конфискуют автомобили

У собственника авто, который передал машину водителю, уличенному в нетрезвой езде, могут конфисковать транспортное средство в пользу государства.

Крах доллара неизбежен: россиянам дали совет

В результате общественных и экономических потрясений в США курс доллара может рухнуть в течение очень короткого времени сразу более чем на 30%.

Жителя Норвегии заподозрили в шпионаже в пользу России

Служба безопасности полиции Норвегии (PST) сообщила об аресте подозреваемого в передаче государственной тайны мужчины, который якобы встречался с "российским разведчиком".