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Трамп заявил, что демократы превратят США во «вторую Венесуэлу» 

Газета.Ru и ещё 9 1 час назад
Трамп допустил превращение США во «вторую Венесуэлу»
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп утверждает, что в случае победы кандидата от Демократической партии Джо Байден на грядущих президентских выборах, то страна превратится во "вторую Венесуэлу".
По его словам, выборы главы государства, намеченные на ноябрь текущего года, — "самые опасные" из тех, которые проводились в США.

"Потому что не думаю, что мы сможем когда-нибудь вернуться, если они (демократы. — "Газета.ru") придут. Будет вторая Венесуэла. Я раньше говорил, что скорее всего, так будет, теперь я уверен", — сказал Трамп, выступая в штате Висконсин.

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В мире , Конфликты , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Газета.Ru
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