Трамп допустил превращение США во «вторую Венесуэлу»

"Потому что не думаю, что мы сможем когда-нибудь вернуться, если они (демократы. — "Газета.ru") придут. Будет вторая Венесуэла. Я раньше говорил, что скорее всего, так будет, теперь я уверен", — сказал Трамп, выступая в штате Висконсин.