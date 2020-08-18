Трамп допустил превращение США во «вторую Венесуэлу»

Президент США Дональд Трамп утверждает, что в случае победы кандидата от Демократической партии Джо Байден на грядущих президентских выборах, то страна превратится во "вторую Венесуэлу".
По его словам, выборы главы государства, намеченные на ноябрь текущего года, — "самые опасные" из тех, которые проводились в США.
"Потому что не думаю, что мы сможем когда-нибудь вернуться, если они (демократы. — "Газета.ru") придут. Будет вторая Венесуэла. Я раньше говорил, что скорее всего, так будет, теперь я уверен", — сказал Трамп, выступая в штате Висконсин.