«Нафтан» выразил недоверие Лукашенко

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Белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" выдвинул ряд требований к властям страны, среди которых отставка президента Александра Лукашенко

"Мы требует отставки Лукашенко Александра Григорьевича с поста президента Республики Беларусь в связи с утратой доверия", — озвучила одно из требований коллектива предприятия начальник отдела реализации нефтепродуктов "Нафтана" Ольга Бритикова.

Кроме того, добавила она, работники требуют отставки главы ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной , освобождения всех политзаключенных и задержанных во время акций протестов, прекращения насилия и преследования людей.

При этом предприятие продолжает работать в штатном режиме.

"Нафтан" — одно из двух нефтеперерабатывающих предприятий Белоруссии. Завод расположен в промышленной зоне Новополоцка в Витебской области. Предприятие выпускает различные виды топлива, смазочные масла и битумы, ароматические углеводороды и продукты нефтехимии.