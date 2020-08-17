Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Белоруссии «Нафтан» выразил недоверие Лукашенко 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
«Нафтан» выразил недоверие Лукашенко
Фото: РИА Новости
Белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" выдвинул ряд требований к властям страны, среди которых отставка президента Александра Лукашенко.

"Мы требует отставки Лукашенко Александра Григорьевича с поста президента Республики Беларусь в связи с утратой доверия", — озвучила одно из требований коллектива предприятия начальник отдела реализации нефтепродуктов "Нафтана" Ольга Бритикова.

Кроме того, добавила она, работники требуют отставки главы ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной, освобождения всех политзаключенных и задержанных во время акций протестов, прекращения насилия и преследования людей.
При этом предприятие продолжает работать в штатном режиме.
"Нафтан" — одно из двух нефтеперерабатывающих предприятий Белоруссии. Завод расположен в промышленной зоне Новополоцка в Витебской области. Предприятие выпускает различные виды топлива, смазочные масла и битумы, ароматические углеводороды и продукты нефтехимии.
В Белоруссии, где 9 августа прошли выборы президента, больше недели проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, были задержаны более 6 тыс. человек. По данным ЦИК, победу с 80,1% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов.
Видео дня. Светлана Бондарчук устроила девичник перед свадьбой
ТАСС: последние новости
Киев отозвал посла из Белоруссии для консультаций Киев отозвал посла из Белоруссии для консультаций Белорусская оппозиция опубликовала состав Координационного совета по передаче власти Белорусская оппозиция опубликовала состав Координационного совета по передаче власти Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии
Комментарии
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Лидия Ермошина , МВД , Центризбирком России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Видео
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
00:39
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям и попали на видео
00:21
Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям и попали на видео
Морской лев решил «отдохнуть» на катере и попал на видео
00:40
Морской лев решил «отдохнуть» на катере и попал на видео
Опубликовано видео с места аварии в Орловской области
00:19
Опубликовано видео с места аварии в Орловской области
Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео
00:31
Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео
Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро
04:21
Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро
Происшествия Новости Москвы
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
00:11
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
В мире Политика
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
01:15
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
В мире СНГ
Первый президент захотел испытать вакцину РФ
00:46
Первый президент захотел испытать вакцину РФ
В мире Другое
Ефремову нечем дышать
00:26
Ефремову нечем дышать
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение