Главу театра в Минске уволили за поддержку протестов

После того, как мы, «купаловцы», выразили свою позицию и подняли бело-красно-белый флаг над театром, мы оказались под давлением, — заявили ранее сотрудники на страничке театра в Facebook, пообещав, что будут стоять на защите всего коллектива, в том числе и Латушко.