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Белоруссия в огне. Главное

Директора театра в Минске уволили после поддержки протестов 

News.ru и ещё 9 29 минут назад
Главу театра в Минске уволили за поддержку протестов
Фото: РИА Новости
Белорусские власти уволили директора Национального академического театра имени Янки Купалы в Минске Павла Латушко, который публично поддержал акции протеста. В знак солидарности с ним заявления об увольнении пишут другие работники театра.
Как сообщают белорусские СМИ, Латушко уволен по статье 259 трудового кодекса РБ по решению премьер-министра страны. Эта статья даёт право собственнику имущества организации или уполномоченного им органа досрочно разорвать контракт с выплатой компенсации за это.

После того, как мы, «купаловцы», выразили свою позицию и подняли бело-красно-белый флаг над театром, мы оказались под давлением, — заявили ранее сотрудники на страничке театра в Facebook, пообещав, что будут стоять на защите всего коллектива, в том числе и Латушко.

Латушко на прошлой неделе присоединялся к демонстрациям и открыто говорил о том, что глава МВД, а также другие высокопоставленные представители силовых ведомств должны подать в отставку за действия в отношении мирных граждан.
С 2009—2012 год Латушко возглавлял министерство культуры Белоруссии, а ранее работал в структурах МИД, в том числе он был послом республики в Польше.
Масштабные акции протеста продолжаются в стране с 9 августа. Белорусы недовольны результатами президентских выборов, на которых победил бессменный руководитель страны Александр Лукашенко. Люди считают, что результаты были грубо сфальсифицированы и победу одержала кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская. Кроме того, они выступают против произвола силовиков и требуют остановить насилие.
В последние несколько дней помимо акций протеста страну охватили и масштабные забастовки. Встали основные заводы. Сегодня Лукашенко посетил два из них — Минский завод колёсных тягачей и МАЗ. МЗКТ он покидал под крики «Уходи!», писал NEWS.ru.
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В мире , СНГ , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МИД , МВД , Минский завод колесных тягачей , Минск
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