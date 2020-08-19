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Трамп отложил торговые переговоры с Китаем 

Мир24 и ещё 10 47 минут назад
Американский президент Дональд Трамп заявил, что отложил торговые переговоры с Китаем, передает ТАСС.
На пресс-конференции в американском штате Аризона Трамп подчеркнул, что не хочет строить сотрудничество с китайской стороной в данный момент.

«Я отложил переговоры с Китаем. Знаете, почему? Я не хочу иметь дело с ними сейчас, учитывая то, что они сделали с этой страной и миром», — подчеркнул глава США.

В конце декабря Трамп сообщал, что в торговых переговорах с Китаем произошел прорыв. Кроме того, американский лидер анонсировал заключение одной из частей сделки. Стороны обсуждают снятие пошлин в 25%, которые ранее ввела Америка на китайскую продукцию на 250 млрд долларов в год.
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В мире , Видео , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , Китай
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