Трамп отложил торговые переговоры с Китаем 

На пресс-конференции в американском штате Аризона Трамп подчеркнул, что не хочет строить сотрудничество с китайской стороной в данный момент.

«Я отложил переговоры с Китаем. Знаете, почему? Я не хочу иметь дело с ними сейчас, учитывая то, что они сделали с этой страной и миром», — подчеркнул глава США.

В конце декабря Трамп сообщал, что в торговых переговорах с Китаем произошел прорыв. Кроме того, американский лидер анонсировал заключение одной из частей сделки. Стороны обсуждают снятие пошлин в 25%, которые ранее ввела Америка на китайскую продукцию на 250 млрд долларов в год.