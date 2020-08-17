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Белоруссия в огне. Главное

ЦИК Белоруссии отказала в пересмотре президентских выборов 

Газета.Ru и ещё 9 1 час назад
ЦИК Белоруссии отказала в пересмотре выборов
Фото: Reuters
Причин пересматривать итоги президентских выборов в Белоруссии нет, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.
Комиссия отметила, что поступившие жалобы не содержали доказательств того, что участковые комиссии неправильно установили результаты выборов.

"Не могут служить поводами к удовлетворению жалоб доводы, которые носят по существу предположительный характер. При таких обстоятельствах оснований для признания выборов недействительными по участкам для голосования не имеется", — говорится в сообщении.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов голосования.
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В мире , Белоруссия в огне , Центризбирком России
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