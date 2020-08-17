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Белоруссия в огне. Главное

Трамп впервые высказался о ситуации в Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 17 2 часа назад
Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал протесты в Белоруссии, он назвал ситуацию ужасной.
Трамп отметил, что США пристально следят за происходящим в республике, передает Reuters.
В понедельник, 17 августа, Лукашенко прилетел на Минский завод колесных тягачей. Причем рабочие именно этого предприятия не собирались митинговать.
В ходе своего визита глава белорусского государства пренебрежительно высказался о бастующих: «Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 человек погоду не делают».
Ставки на новости: Александр Лукашенко покинет пост президента в результате событий в Белоруссии до 26 августа
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.
Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».
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В мире , Видео , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Дональд Трамп , Минский завод колесных тягачей , Reuters , США
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