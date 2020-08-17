Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной

Президент США Дональд Трамп дал первый комментарий по поводу ситуации, сложившейся в Белоруссии после президентских выборов. Слова главы Белого дома передает агентство Reuters в понедельник, 17 августа.

В частности, отмечается, что Трамп назвал назвал ужасной ситуацию в Белоруссии. Кроме того, он добавил, что Соединенные Штаты Америки внимательно следят за происходящим в республике.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Согласно информации МВД на 10 августа, на митингах были задержаны около трех тысяч человек. Более 50 граждан и 39 сотрудников милиции пострадали, некоторым потребовалась госпитализация.

После протестов Следственный комитет Белоруссии завел уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к милиции. Также было возбуждено уголовное дело в связи с умышленным блокированием гражданами автодорог в Минске во время протестных акций в понедельник, 10 августа.

11 августа в министерстве здравоохранения Белоруссии сообщили, что более 200 человек находятся на лечении в стационарах в результате беспорядков. В частности, у граждан зафиксированы ушибы мягких тканей, черепно-мозговые и другие виды травм. Также известно о смерти одного человека. При этом, по данным на 11 августа, были задержаны еще около двух тысяч человек, в том числе причастных к организации и проведению массовых акций.