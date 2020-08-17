Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Трамп назвал текущую ситуацию в Белоруссии ужасной 

Вечерняя Москва и ещё 7 27 минут назад
Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной
Фото: flickr.com / Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп дал первый комментарий по поводу ситуации, сложившейся в Белоруссии после президентских выборов. Слова главы Белого дома передает агентство Reuters в понедельник, 17 августа.
В частности, отмечается, что Трамп назвал назвал ужасной ситуацию в Белоруссии. Кроме того, он добавил, что Соединенные Штаты Америки внимательно следят за происходящим в республике.
Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.
Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Согласно информации МВД на 10 августа, на митингах были задержаны около трех тысяч человек. Более 50 граждан и 39 сотрудников милиции пострадали, некоторым потребовалась госпитализация.
После протестов Следственный комитет Белоруссии завел уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к милиции. Также было возбуждено уголовное дело в связи с умышленным блокированием гражданами автодорог в Минске во время протестных акций в понедельник, 10 августа.
11 августа в министерстве здравоохранения Белоруссии сообщили, что более 200 человек находятся на лечении в стационарах в результате беспорядков. В частности, у граждан зафиксированы ушибы мягких тканей, черепно-мозговые и другие виды травм. Также известно о смерти одного человека. При этом, по данным на 11 августа, были задержаны еще около двух тысяч человек, в том числе причастных к организации и проведению массовых акций.
Президент страны Александр Лукашенко 16 августа заявил, что выборы в стране состоялись, фальсификации на них быть не могло. Также МВД Белоруссии сообщило, что митингующих финансируют из-за рубежа.
Видео дня. Светлана Бондарчук устроила девичник перед свадьбой
Вечерняя Москва: последние новости
Рабочие Белорусского металлургического завода вышли на акцию протеста Рабочие Белорусского металлургического завода вышли на акцию протеста Лукашенко допустил проведение новых президентских выборов Лукашенко допустил проведение новых президентских выборов Появились документы о сложении полномочий правительства Белоруссии Появились документы о сложении полномочий правительства Белоруссии
Комментарии
В мире , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Дональд Трамп , Минздрав РФ , СКР , МВД , Центризбирком России , Reuters , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Опусти телефон»: Лукашенко чуть не подрался с протестующим
«Опусти телефон»: Лукашенко чуть не подрался с протестующим
Предвыборный «сюрприз» Трампа: выход США из НАТО
Предвыборный «сюрприз» Трампа: выход США из НАТО
«Можете еще покричать»: Лукашенко обиделся и ушел
«Можете еще покричать»: Лукашенко обиделся и ушел
Видео
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
00:39
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям и попали на видео
00:21
Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям и попали на видео
Морской лев решил «отдохнуть» на катере и попал на видео
00:40
Морской лев решил «отдохнуть» на катере и попал на видео
Опубликовано видео с места аварии в Орловской области
00:19
Опубликовано видео с места аварии в Орловской области
Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео
00:31
Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео
Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро
04:21
Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро
Происшествия Новости Москвы
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
00:11
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
В мире Политика
Первый президент захотел испытать вакцину РФ
00:46
Первый президент захотел испытать вакцину РФ
В мире Другое
Опубликовано видео взрыва на пути следования военных РФ в Сирии
00:17
Опубликовано видео взрыва на пути следования военных РФ в Сирии
Происшествия Армия
Лукашенко назвал условие новых выборов
00:31
Лукашенко назвал условие новых выборов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение