Астрологи предсказали судьбу Лукашенко

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Белоруссия в огне. Главное

Белорусам в гороскопе на госканале предсказали победу над «сильным соперником» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 20 минут назад
Гороскоп в эфире телеканала «Беларусь 1», входящего в государственную Белтелерадиокомпанию, предсказал белорусам победу над «более сильным соперником».
В эфире появилась бегущая строка с гороскопом. Знакам зодиака предсказывают победу и советуют бороться. В частности, тельцам, согласно прогнозу, необходимо «ставить перед собой самые высокие цели», потому что «шансы достичь их очень высоки».

«Не бойтесь вступать в борьбу, даже если кажется, что соперник сильнее вас — шансы победить очень и очень высоки», — говорится в прогнозе для близнецов.

Фрагмент эфира опубликован в Twitter-аккаунте «Чай з варэннем».
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.
Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».
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Комментарии 6
В мире , Видео , СНГ , Александр Лукашенко
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