Астрологи предсказали судьбу Лукашенко

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Белоруссия в огне. Главное

Белорусам посоветовали «не бояться вступать в борьбу» 

Вероника Полынина и ещё 2 20 минут назад
Белорусский государственный телеканал «Беларусь 1» показал гороскоп с советами «не бояться вступать в борьбу» и «договариваться о совместных действиях». На «интересный гороскоп» обратил внимание твиттер-аккаунт «Чай з варэннем».
Во время одной из передач в эфире появилась бегущая строка с гороскопом. Звезды советовали Близнецам «не бояться вступать в борьбу, даже если кажется, что соперник сильнее вас — шансы победить очень и очень высоки».

«День хорошо подходит для того, чтобы договариваться с кем-то о совместных действиях, обсуждать общие планы», — говорилось в гороскопе для Раков.

Тельцам рекомендовали «ставить перед собой самые высокие цели», поскольку «шансы достичь их очень высоки».
«Беларусь 1» — основной государственный телеканал Белоруссии. Канал входит в структуру Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии (Белтелерадиокомпании).
Как сообщал «Рамблер», утром 17 августа у здания минского телецентра началась забастовка нескольких десятков технических работников Белтелерадиокомпании, а также сотрудников новостного подразделения Агентства теленовостей. Днем количество участников забастовки достигло 300 человек.
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В мире , Видео , СНГ
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