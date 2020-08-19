Лукашенко собрал Совбез

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Белоруссии "разберутся" с митингующими у проходных заводов, передает БелТА.
Лукашенко также поблагодарил не присоединившихся к протестам рабочих.
Президент Белоруссии на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов заявил о сохранении сложной общественно-политической ситуации в стране.
"Несмотря на то, что вся страна в принципе в подавляющем большинстве занята работой, тем не менее сложности в плане общественно-политической ситуации остаются. Мы это видим, — отметил в среду глава государства. — Как я вчера говорил, успокаиваться нельзя. Те, кто хочет нас убаюкать, — не получится".