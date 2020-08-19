Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко заявил, что власти Белоруссии «разберутся» с митингующими у проходных заводов 

ТАСС и ещё 4 17 минут назад
Лукашенко собрал Совбез
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Белоруссии "разберутся" с митингующими у проходных заводов, передает БелТА.
Лукашенко также поблагодарил не присоединившихся к протестам рабочих.
Президент Белоруссии на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов заявил о сохранении сложной общественно-политической ситуации в стране.

"Несмотря на то, что вся страна в принципе в подавляющем большинстве занята работой, тем не менее сложности в плане общественно-политической ситуации остаются. Мы это видим, — отметил в среду глава государства. — Как я вчера говорил, успокаиваться нельзя. Те, кто хочет нас убаюкать, — не получится".

Видео дня. Бари Алибасов разводится с Лидией Федосеевой-Шукшиной
ТАСС: последние новости
Лукашенко назвал создание координационного совета оппозиции попыткой захвата власти Лукашенко назвал создание координационного совета оппозиции попыткой захвата власти В Белоруссии отпустили доверенное лицо Тихановской Олега Моисеенко, задержанного 8 августа В Белоруссии отпустили доверенное лицо Тихановской Олега Моисеенко, задержанного 8 августа Киев не пустит на "Евровидение" спевшего "Смуглянку" в Лондоне мальчика Киев не пустит на "Евровидение" спевшего "Смуглянку" в Лондоне мальчика
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это была война и кровопролитие»
«Это была война и кровопролитие»
Муфтият Дагестана объяснил обряд женского обрезания
Муфтият Дагестана объяснил обряд женского обрезания
«Плохая новость для белорусской оппозиции»
«Плохая новость для белорусской оппозиции»
Умер Борис Пастернак
Умер Борис Пастернак
Видео
Закрытая вечеринка Мадонны попала на видео
03:39
Закрытая вечеринка Мадонны попала на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео тайфуна «Хигос» в Китае
00:23
Опубликовано видео тайфуна «Хигос» в Китае
В мире Азия
Военный переворот в Мали попал на видео
00:29
Военный переворот в Мали попал на видео
В мире Армия
Танки и БМП преодолели реку Томь и попали на видео
01:37
Танки и БМП преодолели реку Томь и попали на видео
Армия
Опубликовано видео учений военных инженеров
01:42
Опубликовано видео учений военных инженеров
Армия
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
02:56
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
Общество
Сечин подарил Путину бутыль нефти и попал на видео
01:20
Сечин подарил Путину бутыль нефти и попал на видео
Политика
Вертолеты для больных COVID-19 попали на видео
01:49
Вертолеты для больных COVID-19 попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
00:57
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
Армия
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
00:37
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение