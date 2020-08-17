Лукашенко назвал условие новых выборов

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в стране пройдут после принятия новой конституции.

«Слушайте, я четверть века у власти. Сколько можно, конечно, я когда-то уйду. Может, через год или через два — это зависит от вас», − отметил политик.

По его словам, следующие выборы станут возможными только в том случае, если будет принята новая конституция.

«Вы должны ее принять на референдуме, потому что старую конституцию мы принимали на референдуме», − сказал Лукашенко, обращаясь к рабочим завода, где было остановлено производство.

Он подчеркнул, что под давлением глава государства не должен принимать решение.

Ранее Лукашенко заявил, что останется президентом до тех пор, пока его не убьют.