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Ким Чен Ын приказал конфисковать собак в столице КНДР 

BFM.RU и ещё 8 11 часов назад
Ким Чен Ын отбирает у граждан собак на мясо
Фото: Reuters
Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал конфисковать собак в столице страны, заявив, что домашние питомцы олицетворяют западный «упадок», сообщает The New York Post. В июле Ким издал распоряжение об аресте домашних животных, утверждая, что они являются частью «испорченной буржуазной идеологии», сообщил источник английской версии южнокорейской газеты Chosun Ilbo.

«Обычные люди разводят свиней и домашний скот, а высокопоставленные чиновники и богатые имеют собственных собак, что вызывает некоторое недовольство среди низших слоев общества, — сказал источник. — Власти выявляют семьи, в которых есть собаки дома, и вынуждают отдавать их или насильно конфискуют для уничтожения».

В Пхеньяне владельцы собак опасаются, что с учетом нехватки продовольствия в Северной Корее и склонности к употреблению собачьего мяса приказ появился только для того, чтобы накормить массы. Владельцы собак «проклинают Ким Чен Ына за его спиной», но в остальном их руки связаны, сетует источник.
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В мире , Чен Ким , КНДР
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