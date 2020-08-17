Ведущие государственного БелТВ объявили забастовку

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Журналисты требуют признать недействительными результаты выборов и отменить цензуру.

В понедельник, 17 августа, в 15:30 сотрудники Белтелерадиокомпании принесли официальное уведомление о забастовке руководителю компании — Ивану Эйсмонту

В уведомлении о проведении забастовки (полный текст имеется в распоряжении Sobesednik.ru) журналисты выдвинули ряд требований:

1. Признать недействительными результаты выборов президента, состоявшихся 9 августа.

2. Отправить в отставку председателя Центральной комиссии Республики Беларусь . Провести новые выборы президента в соответствии с Конституцией.

3. Не допускать насилия в отношении мирных граждан. Всех работников правоохранительных органов , применивших насилие, совершая преступные приказы и нарушая присягу, данную народу, привлечь к ответственности.

4. Освободить всех политзаключенных и задержанных на мирных акциях протеста.

5. Отменить цензуру в государственных СМИ. Предоставить возможность объективного освещения событий, предоставляя слово как стороннникам, так и несогласным с действующей властью.

Под официальным уведомлением о проведении забастовки свою подпись поставили 272 человека. Однако по словам сотрудников телекомпании, число подписантов «гораздо меньше 50 процентов».

Протесты у здания Белтелерадиокомпании, основного государственного вещателя Беларуси, продолжаются весь день. В 14:30 редакцию покинуло ещё несколько сотрудников. На улице их встретили аплодисментами и криками: «Молодцы!»

На площади перед телецентром мелом на асфальте выведены надписи: «Правду!»

По словам журналистов, покинувших рабочие места в связи с происходящим в республике, пока что им грозит только наказание за невыполнение служебных обязанностей.

Если к бастующим присоединятся все, канал все равно продолжит вещание, рассказал Sobesednik.ru один из сотрудников:

— Там новостей записано на несколько дней. Они спокойно без нас могут их крутить. В архивах полно программ.