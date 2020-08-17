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Белоруссия в огне. Главное

Ведущие государственного БелТВ официально объявили забастовку 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Ведущие государственного БелТВ объявили забастовку
Фото: Дмитрий Соколов
Журналисты требуют признать недействительными результаты выборов и отменить цензуру.
В понедельник, 17 августа, в 15:30 сотрудники Белтелерадиокомпании принесли официальное уведомление о забастовке руководителю компании — Ивану Эйсмонту.
В уведомлении о проведении забастовки (полный текст имеется в распоряжении Sobesednik.ru) журналисты выдвинули ряд требований:
1. Признать недействительными результаты выборов президента, состоявшихся 9 августа.
2. Отправить в отставку председателя Центральной комиссии Республики Беларусь. Провести новые выборы президента в соответствии с Конституцией.
3. Не допускать насилия в отношении мирных граждан. Всех работников правоохранительных органов, применивших насилие, совершая преступные приказы и нарушая присягу, данную народу, привлечь к ответственности.
4. Освободить всех политзаключенных и задержанных на мирных акциях протеста.
5. Отменить цензуру в государственных СМИ. Предоставить возможность объективного освещения событий, предоставляя слово как стороннникам, так и несогласным с действующей властью.
Под официальным уведомлением о проведении забастовки свою подпись поставили 272 человека. Однако по словам сотрудников телекомпании, число подписантов «гораздо меньше 50 процентов».
Протесты у здания Белтелерадиокомпании, основного государственного вещателя Беларуси, продолжаются весь день. В 14:30 редакцию покинуло ещё несколько сотрудников. На улице их встретили аплодисментами и криками: «Молодцы!»
На площади перед телецентром мелом на асфальте выведены надписи: «Правду!»
По словам журналистов, покинувших рабочие места в связи с происходящим в республике, пока что им грозит только наказание за невыполнение служебных обязанностей.
Если к бастующим присоединятся все, канал все равно продолжит вещание, рассказал Sobesednik.ru один из сотрудников:
— Там новостей записано на несколько дней. Они спокойно без нас могут их крутить. В архивах полно программ.
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Комментарии 3
В мире , Белоруссия в огне , Иван Эйсмонт , МВД , ИД "Собеседник"
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