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Россияне высказались о присоединении Белоруссии к РФ 

Лера Букина 1 час назад
Россияне высказались о присоединении Белоруссии к РФ
Фото: РИА Новости
Отечественный политический консультант Олег Матвейчев обозначил «идеальный» для Российской Федерации сценарий развития событий в Белоруссии, где после выборов президента вспыхнули массовые протесты. По словам Матвейчева, процитированного изданием «Репортер», «идеальным» является вариант, при котором «какой-то генерал придушит» президента Александра Лукашенко и объявит на следующий день о присоединении к РФ.
Аналитики Рамблера выяснили у россиян, что они в принципе думают о присоединении Белоруссии к России.
Так, 50% опрошенных высказались за ее присоединение.

«Чем больше Россия, тем сильнее мы есть», — ответили участники исследования.

30% респондентов высказались против данной идеи.

"События могут развиваться по «кровавому» сценарию. Маловероятно, что белорусы одобрят такое объединение", — ответили проголосовавшие.

20% россиян считают, что России экономически не выгодно брать на себя такую ответственность.
В опросе приняли участие 4907 человек.
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Комментарии 2
В мире , Олег Матвейчев , Александр Лукашенко
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