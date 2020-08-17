Россияне высказались о присоединении Белоруссии к РФ 

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Аналитики Рамблера выяснили у россиян, что они в принципе думают о присоединении Белоруссии к России.

Так, 50% опрошенных высказались за ее присоединение.

«Чем больше Россия, тем сильнее мы есть», — ответили участники исследования.

30% респондентов высказались против данной идеи.

"События могут развиваться по «кровавому» сценарию. Маловероятно, что белорусы одобрят такое объединение", — ответили проголосовавшие.

20% россиян считают, что России экономически не выгодно брать на себя такую ответственность.

В опросе приняли участие 4907 человек.