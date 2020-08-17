Россияне высказались о присоединении Белоруссии к РФ 

Отечественный политический консультант Олег Матвейчев обозначил «идеальный» для Российской Федерации сценарий развития событий в Белоруссии, где после выборов президента вспыхнули массовые протесты. По словам Матвейчева, процитированного изданием «Репортер», «идеальным» является вариант, при котором «какой-то генерал придушит» президента Александра Лукашенко и объявит на следующий день о присоединении к РФ.
Аналитики Рамблера выяснили у россиян, что они в принципе думают о присоединении Белоруссии к России.
Так, 50% опрошенных высказались за ее присоединение.
«Чем больше Россия, тем сильнее мы есть», — ответили участники исследования.
30% респондентов высказались против данной идеи.
"События могут развиваться по «кровавому» сценарию. Маловероятно, что белорусы одобрят такое объединение", — ответили проголосовавшие.
20% россиян считают, что России экономически не выгодно брать на себя такую ответственность.
В опросе приняли участие 4907 человек.