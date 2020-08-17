Больше Коли: как сын Лукашенко стал новой звездой 

Выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко перед работниками предприятий привели к появлению большого числа видеозаписей с участием его младшего сына Николая, который сопровождает отца. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Канал привел подборку видео с Колей Лукашенко, размещенных в TikTok. На них сын президента Белоруссии, одетый в строгий костюм и темные очки, идет в окружении охранников, забирает пиджак у отца, стоит среди журналистов.

«Бесконечные попытки Лукашенко выступить перед людьми порождают и кое-что приятное — еще больше видосов про Колю», — пишет Mash.

Как сообщал «Рамблер», 15-летний сын Александра Лукашенко Николай постоянно сопровождает отца в ходе официальных визитов. Сегодня президент Белоруссии взял сына на Минский автомобильный завод (МАЗ). При этом белорусские СМИ отметили, что Коля Лукашенко сильно нервничает в создавшейся напряженной ситуации.

С 9 августа по всей Белоруссии не утихают акции протеста, участники которых настаивают на проведении нового голосования, а также требуют остановить насилие со стороны силовиков. Несколько дней назад к митингующим присоединились трудовые коллективы ведущих белорусских предприятий.